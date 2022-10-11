謝志偉曬小女兒國慶走秀照　網讚漂亮喊「岳父」

▲駐德代表謝志偉小女兒走秀。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者皮心瑀／台北報導

今年國慶在柏林頗受肯定的台灣人Damur Huan（黃世舜）設計師受邀率領團隊表演走秀，共有10位專業模特兒與14位業餘台裔子女，而駐德代表謝志偉的小女兒也在其中。謝志偉驕傲表示「很有樣子」，並曬出與孩子的合照，網友紛紛大讚漂亮，更逗趣喊謝志偉「岳父」。

謝志偉指出，隔了三年，這回雙十國慶首度以現埸方式舉辦，來了3百多位貴賓，超過20個國會議員，德文主標是「民主為民國慶生」（Eine Demokratie feiert eine Republik)，而走秀的標題叫「甦醒」，和國內第一次的「台灣國慶日」（Taiwan National Day)很搭。

謝志偉表示，他的致詞配合俄侵烏，中迫台，就圍繞在「Solidarität 」（solidarity ）這個字上。此字一般即「有難同當，同舟共濟」。但他指出，這個字的原始意義係「一體（sole,whole)、完整無損」，因此和「safe（安全），

sound（健全）」，還有「測水深」- 行船及下水安全」同源。從這裡就拉到台灣「海峽」，因為在德文和英文古字裏，「sund 」又和「海峽」及「游泳」（swim）有關。而「swim」的本義即「不停地動」，才不會沉沒，才安全。

不是「動則得咎」而是「動則得救」。因此，台灣作為一個海洋國家，不時都要走出去，與自由民主世界接軌成團隊（合而為一，solidarity ）。即「民主挺民主，自由撐自由」命運共同體也。

謝志偉也說，自己的小女兒亮相走秀，「嗯，很有樣子」，並稱結束後獲得熱烈掌聲，迴音繞樑，相當驕傲。