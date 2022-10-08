公費留考今登場「到考率76%」　11／11寄發成績單

▲公費留考今天登場，教育部提醒考生之後還有筆試，要提早安排時間。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部111年公費留學考試今（8日）在台灣大學普通教學館舉行，今年共359人報考，截至上午第2節到考人數為273人，到考率約76.04％，教育部指出，考場秩序良好，預定錄取141名，筆試成績單預計在11月11日（五）寄發，12月3日、4日還有筆試，請考生注意並提早規劃時間。

教育部表示，111年公費留學考試，預定錄取一般公費留學111名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名，以及赴新南向國家公費留學10名，總計141名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公費留學考試今天在台大舉行，教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀，以及台大教務長丁詩同，也在今天上午前往巡視考場，並慰勉試務人員，教育部指出今年共359人報考，截至上午第2節到考人數為273人，到考率約76.04％，考場秩序良好。

教育部提醒考生，筆試成績單預計在11月11日寄發，依據考試簡章重要事項日程表，預計在12月3日、4日（星期六、日）舉行面試。因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，考生應遵守中央流行疫情指揮中心各項防疫規定；另基於考試公平性，通過筆試考生均應親自參加面試，請考生務必儘早規劃安排個人行程，遵守各項防疫規定，詳情可至教育部全球資訊網查閱，或電洽教育部服務專線詢問(02）7736-5759或(02)7736-5730。