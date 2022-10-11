不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

▲葉丙成不滿遭匿名留言控性騷女學生，今天提告並秀出證據。（圖／摘自葉丙成臉書）

記者許敏溶／台北報導

曾參與台大校長遴選的台大電機系教授葉丙成，昨（10日）個人臉書PO文，指有臉書與IG假帳號，來到他的平台指涉他性騷擾女學生，還要求他公開向女學生道歉，葉丙成痛批對此行為「非常不齒」，今（11日）天稍早在臉書PO文，指已經完成報案並提告妨害名譽，也將相關事證交給刑事局，接下來刑警將進行偵查報案。

在網路一直有高人氣的葉丙成，雖然上週五的台大校長遴選公布後落選，但他仍坦然在網路上宣布自己落選，太太也安慰他「可以輕鬆過日子」，沒想到葉丙成昨天在臉書PO文，指從9月29日開始，就有臉書假帳號、IG假帳號來他的社群平台留言抹黑他，意圖指涉他涉性騷擾女學生，還要求他公開向性騷擾過的女學生道歉。

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▲▼葉丙成不滿遭匿名留言控性騷女學生，今天正式提告。（圖／摘自葉丙成臉書）



葉丙成當時在臉書PO文，痛批這種匿名抹黑的文化「非常糟糕」，並指這種抹黑言論是想逼他鎖留言功能，減少大家跟我的互動，進而減少其文章的觸及率，還請網友幫忙，未來看到這種假帳號留言的言論，就幫忙檢舉。

葉丙成也在PO文中提到，「最氣的是，竟然我孩子得看到這種抹黑自己爸爸的言論」，並強調今天上班就會報案，而稍早他也在臉書PO文，並秀出報案證明，指經過一個多小時筆錄，已經把收集的證據交給刑事局，並完成報案，接下來刑警將進行偵查，同時也表達對朋大家的關心，指此案正式進入司法調查程序，自己不便再多透露偵查的相關細節。