祝福中華民國生日快樂　林智堅回憶10年前：我們應該高高掛起國旗

▲新竹市政府掛國旗。（圖／翻攝前新竹市長林智堅臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

中華民國111國慶大典今登場，前新竹市長林智堅分享，10年前曾與朋友聊到台灣國家定位的問題，對方感嘆國慶日掛起的國旗越來越少，自己則表示，「我熱愛我們的國家，我熱愛我們的國旗」，如果有一天有機會擔任市長，會在市中心最熱鬧的地方掛國旗，而這就是為何後來新竹市政府前有兩面大國旗，「我們都認同我們主權獨立，我們就應該高高的掛起國旗」。

林智堅指出，他的這位朋友來自泛藍的家庭，他的祖父曾經從政，他的父親更是地方仕紳，來自富裕的家庭，但在他身上沒有一點公子哥的氣息和菁英的傲慢，他對每一件事情都充滿了好奇也有自己的看法，包括家裡的事業，當然也包括了政治。有一天他問，為什麼以前國慶日家家戶戶都會掛起國旗，現在越來越少了？「我說，也許是隨著台灣的解嚴，社會越來越民主、越來越開放，許多人就不那麼在意國慶日。不過，如果有一天我有機會擔任市長，我會在市中心最熱鬧的地方，掛國旗，他笑笑的和我說，好喔，如果你當了市長，一定要把國旗掛起來。」

林智堅表示，2014年自己當選了市長，2015年國慶日前夕，他和幕僚們說起這段對話，所以他想要在州廳前掛起兩面大國旗，並且要在中正路及東門圓環掛起滿滿井然有序的國旗。為此，他也和幕僚們有了一場對話與思辨，並在最後說服了他們，「既然我們都熱愛我們的國家，我們也都認同我們是主權獨立國家，我們也都熱愛中華民國台灣，我們就應該高高的掛起國旗」，也就這樣，兩面大國旗落在古蹟前，成為雙十國慶新竹市一個獨特的景點。

林智堅祝福中華民國生日快樂，並呼籲大家國慶假期，可以來到新竹，來到州廳前和兩面大國旗拍照、打卡留念。

林智堅原本投入桃園市長選舉，卻因論文抄襲而退選，沉寂一段時間後近日再復出，陸續出席造勢場合，引來各界關注。