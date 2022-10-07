台大新校長今出爐！6人進行兩輪廝殺　得票數過半者當選

▲台大校長遴委會今天舉行投票，新校長人選預估今晚就會出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學校長遴選委員會今（7日）開會，將針對6名進入第二階段的校長候選人進行投票，根據台大校長遴選辦法，要進行兩輪投票，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半支持才能當選台大校長，若順利的話，今天晚上台大新校長人選就會出爐。

台大校長管中閔在去年宣布不續任之後，台大啟動校長遴選作業，台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新。

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在8月中旬之後陸續進行校長候選人後，9月6日由校務會議代表針對候選人進行推薦投票，依獲得所有校務會議代表（172人）中1/3同意（58票）即可獲得推薦，共有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成、楊志新等6人進入第二輪。

▲台大校務會議代表針對校長候選人進行推薦投票。（圖／台大提供）

而台大校長遴選委員會則在9月中旬，針對通過校務會議推薦的校長候選人的同事等相關人士進行訪談，10月初再逐一與候選人面談，今天台大校長遴選委員會召開會議，再針對人選進行投票。

根據目前台大校長遴選辦法規定，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半支持才能當選台大校長，若順利的話，今天晚上新校長人選就會出爐。



