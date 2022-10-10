台大網紅教授遭控性騷女學生　葉丙成火大要報警抓人

▲台大電機系教授葉丙成遭假帳號惡意攻擊。（圖／記者許敏溶攝）

記者張靖榕／綜合報導

台大電機系教授葉丙成在臉書超過23萬人追蹤，近日卻被人不斷洗留言，聲稱他性騷擾女學生。他9日發文表示，早從9月底就已收到留言攻擊，當時也報案成功抓到人，這次這幾天抹黑他性騷擾女學生的假帳號，同樣不會放過，連假一結束就會向警方報案。

葉丙成9日深夜在臉書表示，從9月29日開始，臉書和IG的發文留言處就一直有假帳號留言，內容全是抹黑、誹謗名譽的指控。這些假帳號都沒有頭像，沒頭沒尾地丟出「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」、「性騷擾很（該留言贅字）多少女學生了」。

▲▼無頭像假帳號指控葉丙成性騷女學生。（圖／翻攝葉丙成臉書）

葉丙成對此表示相當不齒，先前詢問後已得知，9月底報的案警方都從IP位址循線逮到了，各判4個月，易科罰金12萬元，因此他這次同樣會這麼做。他進一步表示這些留言想打擊他文章的觸及率，因此還要請各位幫忙檢舉惡意留言，連假過後團隊就會立刻向警方報案，一罪一罰，每次留言往上加會相當可觀。

▲▼葉丙成受抹黑所苦。（圖／翻攝葉丙成臉書）

「我最氣的是，竟然我孩子得看到這種抹黑自己爸爸的言論」，葉丙成痛斥這些假帳號幕後的人，「有沒有想過這樣的抹黑會如何影響到別人的孩子」？