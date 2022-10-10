「白橘心結」未消？　黃珊珊：宋楚瑜、柯文哲都是有智慧政治人物

▲黃珊珊出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季⾳音樂會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

親民黨主席宋楚瑜至今未表態支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，民眾黨主席柯文哲10日形容，宋楚瑜是「老江湖」，最後才會表態；黃珊珊則語帶不耐地說，宋楚瑜、柯文哲都是有智慧政治人物，外界解讀過多，製造更多困擾。

黃珊珊10日下午出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」，針對宋楚瑜、柯文哲於國慶大典互動冷，黃珊珊稱，參加國慶大典並不是去聊天的，現場很莊嚴，這沒有什麼，「每天問這些要做什麼？選舉還有一段時間好嗎？」

至於是否還有「白橘心結」？黃珊珊指出，宋楚瑜、柯文哲都是有智慧政治人物，不用想太多，過度解讀都是製造更多困擾。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

柯文哲10日上午在台北市政府升旗活動時表示，自己會請坐在隔壁的宋楚瑜「大力支持黃珊珊」，然而兩人在總統府碰面時，互動卻是「冷冰冰」，宋楚瑜從頭到尾都直直看著前方表演，是由柯文哲先主動打招呼，宋楚瑜才趕緊點頭致意，接著柯文哲便開始低頭研究國慶禮包。

針對與宋楚瑜見面卻沒什麼互動，柯文哲下午趕赴宜蘭參加「清廉反貪腐，宜蘭會更好」記者會時回應，這就叫挑撥離間、見縫插針，總不能蔡英文在台上講話，他與宋楚瑜卻在底下交頭接耳，「我只有跟宋楚瑜說『我要拜訪你喔』、『找你秘書約時間』」等言論，大概寒暄幾句。

至於宋楚瑜有無提到要支持黃珊珊？柯文哲僅說，「人家是老江湖，最後才會跟你講！」媒體追問，宋楚瑜有無支持柯文哲選2024？柯文哲笑稱，根本還沒討論到這。