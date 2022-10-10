楊鎮浯怒了！開直播點名他「直球對決」：躲在1450背後傷害金門

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣長楊鎮浯今(10日)親上火線直播，點名對手陳福海要求「直球對決」，並直言要陳福海不要躲在黑暗中及網軍背後。楊鎮浯強調，陳福海過往的判刑入獄，擔任縣長時身邊的機要秘書「金酒酒麴東北試釀」、另一位秘書「4億巨額現金洗錢」等種種事實俱在，陳福海應該向鄉親說明清楚，不該閃躲，更不能在1450的背後來抹黑金酒、傷害金門。

▲楊鎮浯親上火線開直播，痛批對手陳福海別躲在網軍背後傷害金門。（圖／記者林名揚翻攝）

近日因特定網路媒體報導指出，全球董楊宗親會運用特權低價取得1200瓶低於市價的金門高粱酒，楊鎮浯今天特別召開記者會進行說明，楊鎮浯提到，因為自己的參與政治，家人已經非常謹言與低調，然而此次有心人因為選舉私利，為了特定目的，以不實的訊息與手段，不僅波及無辜的家人，抹黑金酒公司，更可惡的是，傷害了全體金門人的情感。

▲金門縣長楊鎮浯開直播痛批對手陳福海抹黑金酒公司。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯說明，金酒的陶瓷主題酒，少量客製化的部份，就是直接與金酒公司業務部門洽詢，玻璃瓶裝的部份，就以總經銷為對口，先前已有許多購製的案例，而此次董楊宗親會在2019年訂購的懇親酒，即是向金酒台灣50度以上的總代理黑松公司價購，而當年同樣瓶型規格的「金門紀念酒」末端零售價為380元，但董楊宗親會最終的採購成本卻是407元，每瓶還比市價貴出27元。楊鎮浯無奈的說，這會是「圖利」嗎？圖利圖到自己買到更貴的酒？

楊鎮浯強調，金酒公司因為此事也提出了新聞稿明確說明，媒體也有相關的報導，但對手以1450模式的選舉操弄手法，仍然以錯誤的訊息持續的來擾亂鄉親，這也是他要親自上線來向鄉親說明的原因。

直播的最後，楊鎮浯也氣忿的直指最主要的對手陳福海，要求陳福海應該更坦然的來面對鄉親的檢驗，而不是在1450及耳語部隊的掩護下，有如世外高人般的獨善其身，似乎每次犯了錯，傷害了金門後，都在一句反省認錯悔過中消失殆盡，而且一再重複上演。楊鎮浯也奉勸對手，不應低估金門鄉親的智慧，應該以正面的態度，與鄉親一起走對的路。