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國旗屋國慶升旗　張善政：明年雙十全桃園掛滿國旗

▲國旗屋國慶升旗

▲國旗屋升旗典禮是國家認同很重要的文化。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區國旗屋10日舉行第28次國慶升旗典禮，吸引各地民眾參加。國民黨、民眾黨和無黨籍桃園市長參選人張善政、賴香伶、鄭寶清陸續到場，感受市民愛國旗的熱情。張善政表示，當選市長後，明年的國慶，全桃園都會掛滿國旗！不只是國旗屋！賴香伶說，國旗屋升旗典禮是國家認同很重要的文化，持續多年舉辦，令人感動。

▲國旗屋國慶升旗

張善政在致詞時，首先對國旗屋主人張老旺先生致敬。他指出，老旺大哥從小參加軍旅，當年還在大陸抗戰剿匪，「打仗的時候，部隊難免會失散，老旺大哥的母親做了一面國旗，大家在戰場上失散的時候，把國旗插上去，大家就知道要到國旗集合，國旗就是凝聚的象徵。」

▲國旗屋國慶升旗

張善政表示，這麼多年過去，老旺大哥在台灣、在桃園建了一間國旗屋，也是一樣的意義，「大家看到國旗屋就知道，在國慶的時候，在元旦的時候，要靠過來向國旗致敬。」

▲國旗屋國慶升旗

▲國旗屋的國旗隧道。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政也向現場支持者喊話，年底選舉，請大家投下最智慧、最聰明的一票，「要力挺最愛護中華民國的張善政，以及台上的所有候選人，讓我們用選票贏回桃園，捍衛我們的國旗，捍衛我們的國家，捍衛中華民國。」

▲國旗屋國慶升旗

▲賴香伶、鄭寶清(左三、四)參加國旗屋國慶升旗。（圖／賴香伶競辦提供）

包括：立委呂玉玲、魯明哲、議長邱奕勝、孫文學校校長張亞中、市長參選人唯獨民進黨桃園市長參選人鄭運鵬未到場，張善政、賴香伶、鄭寶清陸續出席；市議員舒翠玲、梁為超、劉安祺、黃敬平、朱珍瑤與市議員參選人楊朝偉、凌濤、謝克洋、張碩芬、張碩芳、陳韋曄、陳羽凡、曾妍潔、毛嘉慶、游智彬、袁慧心等人出席。

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