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基隆+558！次世代雙價莫德納「這2天」開打　大型接種站隨到隨打

▲0515基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（10日）公布國內本土病例，新增3萬2068例，其中基隆新增558例，全市專責病房空床率46.3%，市長林右昌表示，接種疫苗是防疫工作與回復生活正常的重要環節，民眾完整接種COVID-19疫苗，降低重症風險，獲得足夠保護力，外出戴好口罩，減少傳播影響。

衛生局叮嚀，保障年輕族群健康，自10月11日起，擴大納入18至49歲民眾，接種次世代雙價莫德納追加劑，接種間隔應至少12週（84天）；市府已規劃10月15、16日，將於基隆港務分公司1樓開設大型接種站，籲請符合次世代雙價莫德納接種資格的民眾到場施打，隨到隨打

▲1010基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日558名確診人數中，包括外縣市通報69例，佔12.37%；其中女性310人、男性248人；若以年齡別區分，45-54歲有100人最多，占17.92%，其次35-44歲有89人，占15.95%；至於75歲以上的長者有23人、65-74歲有43人、6歲以下有21人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治73人、空床63床，空床率46.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症50名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症19名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬7627人，利用快速通道的有4萬8764人，有10萬7587人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬4653人，條件不符合則有2萬2934人。

▲1010基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲1010基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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