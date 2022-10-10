疫情解封報復出遊　「訂房詐騙」9月88件！這家飯店遭冒用最多

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近期發現，疫情解封後國內出遊爆熱潮、民眾訂房後接獲假冒飯店及銀行的客服電話騙匯犯罪行為攀升，警方指出詐騙集團以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要民眾前往操作ATM或使用網路銀行、App來解除設定」，造成民眾額外財損。

警方統計，全台9月間是類案件發生88件，其中發生訂房旅客遭詐騙集團騙匯的前3名飯店業者分別是天成飯店集團、城市商旅、中科大飯店，民眾遭詐騙金額約有4百多萬。

台中市1名張姓男子，他日前預定某飯店後稍晚接獲該飯店客服人員來電，並告知他「因請款信用卡資料有誤，造成重複扣款」歹徒假稱的的銀行客服人員，要他操作網銀查核身分。

張男誤信匯款，歹徒還宣稱金額為查核代碼，並不會匯出款項，被害人依指示陸續匯款達5次，共匯出22萬餘元，隨後發現存款短少並向該飯店客服查證後才驚覺受騙。

台南市另1名男子預定某飯店後，也接獲自稱該飯店客服電話，對方稱系統錯誤變成團體訂房，歹徒佯裝客服要求他操作網銀解除錯誤，陸續依指示匯款8次，共匯出37萬餘元，後來撥打165反詐騙專線始知遭詐。

警方指出，疫情中心從9月29日宣布從10月13日起，入境人員免除居家檢疫，改為「7天自主防疫」，詐騙集團也搭上解封旅遊熱潮，利用民眾報復性出遊之際，偽冒熱門民宿飯店業者，以分期付款設定錯誤等話術詐騙民眾。

刑事局呼籲，民眾如接獲上述，並要向業者、原訂房管道反查確認真實，加上客戶訂房資料外流，各旅遊業者務必加強訂房網站資訊安全防護措施，避免客戶個資外流遭詐騙集團利用。

民眾只要接獲業者電話聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字就一定是詐騙，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線查證。

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