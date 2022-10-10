▲本土疫情連升中止！今較上周減少3.9%，莊人祥：連假效應待觀察。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增3萬2068例本土個案，較昨天少1萬2389例，減少27.9%；較上週一少了1309例，減少3.9%，中斷連續14天的上升潮。發言人莊人祥受訪時表示，連假期間看診人數較少，若週二、週三病例無增加趨勢，才可以說是「高峰過去了」，後續連假效應仍有待觀察。

今日共有7縣市病例破千，其中以新北市增加6162例最多，台中市、桃園市、台北市、高雄市通報病例數也逾3千例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，週一通報數字本來就比較低，主要是因為週日看診數較少。但相較過去一週新增病例數都比上週同期增加，今日卻反常降低，莊人祥解釋，可能是本週一剛好發生在3天連假之間，前兩天通報病例數上升，但幅度已經趨緩至2~3%，今日則是直接減少，不排除是開診院所少所致。

莊人祥表示，連假後幾天都常會有病例增多現象，稱之為「連假效應」，過去每週二、週三都是病例高峰，這週也會持觀察是否又再創新高，若之後幾天通報病例數與上週相比都是下降趨勢，才能真正算是高峰過去了，後續還有待觀察。

指揮中心表示，今日新增之32,068例本土病例，為14,844例男性、17,207例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,162例)，臺中市(3,865例)，桃園市(3,627例)，臺北市(3,413例)，高雄市(3,284例)，臺南市(2,293例)，彰化縣(1,732例)，屏東縣(930例)，新竹縣(912例)，雲林縣(821例)，苗栗縣(817例)，新竹市(719例)，宜蘭縣(641例)，基隆市(558例)，嘉義縣(538例)，南投縣(525例)，花蓮縣(409例)，嘉義市(323例)，臺東縣(228例)，金門縣(134例)，澎湖縣(119例)，連江縣(18例)。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！