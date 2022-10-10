　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「晚上去你家喝咖啡」！基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆地院判張女2年徒刑，得易科罰金，緩刑4年。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市政府產發處雇員張姓女子被控將聯合稽查時間和對象，以直接或間接透過中間人方式，洩漏給電子遊戲場和養生館業者，法院審理後，判張女2年徒刑，得易科罰金，緩刑4年。

基隆地方法院判決書指出，時任基隆市府產業發展處工商管理科約雇人員張女，從民國108年1月起至109年11月間，及106年、107年間某時，將市府聯合稽查時間和對象，逾百次透過LINE傳送訊息給黃男、王男、張男和沈男，再由4人分別洩漏給10多家電子遊戲場業者。

此外，判決書指出，洩密中有2次傳送LINE訊息給黃男，告知稽查某間足體養生館時間，另有11次直接以LINE傳送例如「提醒今天晚上要去你家要記得喔、等等我要去你家、星期五20號晚上要去你家喝咖啡但不是我去」等訊息，將聯合稽查時間洩漏給電子遊戲場業者馮女，請業者事先準備，以免遭裁罰。

法院表示，張女身為公務人員，且因負責辦理工商業稽查業務得知稽查時間、對象，屬國防以外秘密消息，本應謹守保密義務，竟僅因個人私誼將消息洩漏給被告，有損公務員形象。

法院指出，考量6名被告在法院審理時坦承犯行犯後態度良好，依共同犯公務員洩漏國防以外秘密消息等罪，判張女應執行有期徒刑2年，得易科罰金，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向檢察官指定機構或團體，提供200小時義務勞務。

黃男、王男、馮女、張男、沈男則判處2月至4月不等徒刑，均得易科罰金及緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向檢察官指定機構或團體提供40小時至60小時不等義務勞務，全案可上訴。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
鳳梨國慶日「微博發一句話」！　瞬間被封鎖消失
快訊／新北市增6162例最多　7縣市病例破千
快訊／死亡+57！今增3萬2068例本土
快訊／基輔連環爆！疑遭飛彈攻擊　市中心黑煙狂竄
史上首次！北韓一口氣「150架戰機」升空　南韓緊急出動F-3
台灣沒有橘色惡魔？　網推1組「超強管樂隊」：世界季軍
「晚上去你家喝咖啡」！市府女洩密稽查上百次　下場曝
邰智源被讚「少數今天沒休假藝人」！　本尊神回一句
佳娜被爆「懷孕了」！小腹隆起照曝光　她8字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車上指侵泥醉女員工！色老闆急丟包給老公：快來接　最終判決出爐

「晚上去你家喝咖啡」！基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

快訊／台中鰲峰山「鬼洞」8米大樹突倒塌！1人一度昏迷2人輕傷

基隆市場攤商手機屢遭竊　「2條通」慣竊超商落網

林口男車格內不熄火...下秒駛出撞倒懷孕收費員！2夫妻街頭爆衝突

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉！女警嗨唱燈愣

未保持安全距離...中山高大貨車撞扁小轎車！3人受傷

參加「浪人祭」色師強吻女子辯嬉鬧　性騷罪判刑確定

快訊／搭高捷手扶梯沒站穩！男往後摔…後方旅客遭殃5人送醫

恐怖前任找惡煞砸知名燒肉店　門口散布老闆娘「3P實錄」傳單

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

車上指侵泥醉女員工！色老闆急丟包給老公：快來接　最終判決出爐

「晚上去你家喝咖啡」！基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

快訊／台中鰲峰山「鬼洞」8米大樹突倒塌！1人一度昏迷2人輕傷

基隆市場攤商手機屢遭竊　「2條通」慣竊超商落網

林口男車格內不熄火...下秒駛出撞倒懷孕收費員！2夫妻街頭爆衝突

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉！女警嗨唱燈愣

未保持安全距離...中山高大貨車撞扁小轎車！3人受傷

參加「浪人祭」色師強吻女子辯嬉鬧　性騷罪判刑確定

快訊／搭高捷手扶梯沒站穩！男往後摔…後方旅客遭殃5人送醫

恐怖前任找惡煞砸知名燒肉店　門口散布老闆娘「3P實錄」傳單

三義靜思有機茶連9年獲茶博邀請參展　慈濟邀民眾品味健康好茶

說好的拜託支持黃珊珊？與宋楚瑜互動冷　柯文哲：有提「約時間拜訪」

橘色惡魔「指揮笑容太甜美」　網戀愛了：好可愛！本尊喊1句眾歡呼

2022台灣設計展在高雄！加碼11處「約會熱點」夜遊啤酒花園狂歡

快訊／本土+32068！新北市增6162例最多　7縣市病例破千

「全台最正議員」cosplay間諜家家酒　超美扮相網喊：賴品妤對手出現啦

快訊／死亡+57！今增3萬2068例本土　另增49例境外移入

南邊熱帶擾動「可能成颱」　影響機會大增！週末逼近2區雨最猛

啦啦隊女孩很輕鬆？林可揭真相「徵選就背100首歌」

蝸居時代來臨！　中山區15坪以下小宅交易占比近3成

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

蘭嶼百人亂鬥6人被捕！　下場曝光

快訊／國1轎車遭貨車猛追撞！後座扁掉3傷送醫

狂揍遲緩生4次　霸凌者讚「老師人超好」

遭假帳號攻擊抹黑性騷女學生　葉丙成要報警抓人

小三床上特有招！人夫爽出聲：要好好X你　正宮哭爆

即／蘭嶼6居民移送台東！1人高喊：不能侵門踏戶

即／搭高捷手扶梯沒站穩！男往後摔害5人送醫

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

每天探望病妻　翁車禍亡妻仍不知情

宜蘭監獄副典獄長遭控耍官威　害女員工流產

5屁孩為2000元30刀砍死小黃司機　13年前驚悚命案

更多熱門

相關新聞

專偷攤商手機　「2條通」慣竊超商落網

專偷攤商手機　「2條通」慣竊超商落網

基隆市七堵區發生數起手機遭竊案件，警方歷經1個多月的追查，鎖定一名男子涉有重嫌。7日上午男子在七堵南興市場再度犯案，隨後他到超商用餐區休息，警方迅雷不及掩耳之勢，將身揹2條竊盜通緝男子逮捕，並查獲遭竊的贓物，警訊後，將他依《竊盜罪》移送基隆地檢署偵辦。

狂揍遲緩生4次　霸凌者讚「老師人超好」

狂揍遲緩生4次　霸凌者讚「老師人超好」

基隆專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

基隆專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

畜牧場飄異味惹反彈　花蓮稽查養牛場落實不髒不臭

畜牧場飄異味惹反彈　花蓮稽查養牛場落實不髒不臭

水電工爬上房東女兒床摸奶　她隔天向老師哭訴

水電工爬上房東女兒床摸奶　她隔天向老師哭訴

關鍵字：

基隆稽查洩密

讀者迴響

熱門新聞

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面