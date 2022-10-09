鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立　60間宮廟團體2000人到場

▲鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬9日偕同市長鄭文燦，出席南區宗教後援會成立大會表示，宗教信仰相當重要，只要尊重信仰、讓宗教好好發展，一個城市就會發展更好；他強調，未來當選市長，會努力讓宗教傳承再進化，讓宗教文化慶典升級並推崇國際，並成立宗教專案小組，協助宮廟在桃園傳承文化，讓信仰延續下去。

鄭運鵬說，桃園市這八年來，在鄭文燦的大力協助下，解決許多宮廟沉痾已久的問題，桃園的各個宗教，更充分地受到尊重，舉辦許多節慶慶典文化節，包括中壢仁海宮水燈排遶境、客家天穿日、義民節、土地公文化節、大溪大禧、龍潭神龍鬧陣等，每年熱鬧展開。

鄭運鵬並提出四項宗教政策，讓宗教傳承再進化，包括：宗教文化慶典先升級再國際、推動媽祖文化節及開漳聖王文化節、續辦三聖先師文化節、市府成立專責小組協助廟宇各業務等。他表示，希望打造桃園媽祖信仰特色，同時持續推廣宗教文化慶典到全市，並強化國際行銷，讓更多人認識屬於桃園的宗教文化慶典。

此外，鄭運鵬也說，三聖先師為木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，市府曾舉辦相關嘉年華，倡尊重技藝、傳承技藝，未來他也會努力延續，發揚傳統技藝；他並強調，希望透過每年舉辦法律講座，並成立宗教專案小組，協助各項宗廟需求，讓桃園可以成為友善又擁有豐富宗教文化慶典特色的城市。

鄭運鵬南區宗教後援會成立大會，現場超過60間宮廟團體、約2000人到場參與熱情支持，鄭運鵬向現場鄉親表達感謝，內政部政務次長陳宗彥也一同參加，市議員楊家俍、彭俊豪、劉仁照、市議員參選人王珮毓、魏筠、黃崇真、張肇良皆出席與會；宗教後援會榮譽總召、南崁五福宮主委陳宗賢也代表出席，此外，慈惠堂董事長陳燦宏、平鎮褒忠祠主委范振修等人也都出席致意。