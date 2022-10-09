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許淑華成立魚池鄉聯合競選總部　承諾打造低碳觀光新亮點

▲許淑華承諾打造魚池鄉為低碳觀光新亮點。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

▲許淑華承諾打造魚池鄉為低碳觀光新亮點。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人許淑華、魚池鄉長候選人黃馨瑩、南投縣議員候選人謝明謀及陳奎合，今日上午舉辦魚池鄉聯合競選總部成立大會，近600位鄉親到場支持。

成立大會由鄉民與地方社團帶來精彩的樂器演奏、柔力球與舞蹈表演，許淑華、黃馨瑩、謝明謀與陳奎合在炮聲與旗海中進場，由縣長林明溱為候選人披掛綵帶，立法委員馬文君、榮譽主委張德林與後援會會長暨前鄉長廖學輝頒贈吉祥物，也由許淑華為魚池主委潘岱儒授予戰旗，期許在場的候選人都能一同打出一場漂亮的選戰，最後眾人大聲喊出「凍蒜、凍蒜」口號。

▲許淑華承諾打造魚池鄉為低碳觀光新亮點。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華表示，她是魚池澀水女兒，過去擔任立委時也不忘關心家鄉，在中央積極與馬文君爭取經費，改善投65線道路品質，強化魚池周圍觀光景點的網絡連結；未來若擔任縣長，會與黃馨瑩合作改善131縣道路品質，讓居民遊客往來安全，並整合在地紅茶、咖啡、香菇、蘭花產銷系統，領頭對外行銷，讓魚池農特產在國內外發光發亮。

▲許淑華承諾打造魚池鄉為低碳觀光新亮點。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華指出，在觀光上則要推動低碳旅遊，整合過去與日月潭業者座談的建議，穩定票價、推動電動船隻、電動巴士以及電子票證等，實踐觀光永續；此外，她提出獎助學金與基金補助，讓青年安心留鄉，未來以其3大主軸10大願景，在社會福利、經濟發展、交通建設等方方面面建設南投，讓南投成為全齡宜居的好地方。

黃馨瑩說，近4年來以魚池鄉民的角度看來，民進黨籍鄉長劉啟帆的建設支票並沒有完成，持續從事家戶關懷讓她知道，交通建設與社會福利可以更好，未來如果擔任鄉長，將與許淑華聯手推動共乘預約系統，增加溫馨巴士與長照預約車輛，提升就醫、就學方便性，同時爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統，讓老少中青在魚池過得舒適。

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