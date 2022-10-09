林佳龍陣營批五泰板輕軌　新北市府回擊：當年「林部長」審查通過

▲林佳龍陣營批五泰板輕軌沒遠見，捷運局長李政安回擊：當年「林部長」審查通過。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室昨（8日）召開「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會，提出「溪北捷運」政見，並抨擊國民黨新北市長侯友宜寧願蓋五泰板輕軌，沒有遠見跟格局。新北市捷運工程局長李政安回擊表示，林佳龍主張的溪北中運量捷運，完全沒有專業評估、沒有路線圖、不切實際的提案，根本是無法永續經營的路線。

李政安直言，新北市提出的五股泰山輕軌捷運方案，是經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟，非常負責任地推出，財務規劃也已通過交通部專家與國發會的審查，而當時的交通部長就是林佳龍先生，根本就是「林佳龍參選人打臉林佳龍部長」。

李政安指出，林佳龍參選人主張的溪北中運量捷運，路線30公里先嗇宮站及土城站怎麼銜接，沒有規劃圖就信口開河，預算每公里40億元，地下及高架有多長也沒說清楚，依照目前物價水準ㄧ定超過1200億元，站間運量每小時2萬人次，比中運量新北環狀線及新北樹林線還要高5000人次，以上這種完全沒有專業評估、沒有路線圖、不切實際的提案，根本是無法永續經營的路線。他回嗆：林佳龍先生又犯了急就章、亂喊口號、對新北不用心又不做功課的老毛病！

至於林佳龍選辦發言人以倫敦及紐約地鐵為例，遭遇財政問題仍克服而持續推展至今，來比擬自己主張，事實上倫敦與紐約的地鐵案例，是建構在合理財務評估，可永續經營下逐步實踐，而不是沒有專業評估，信口開河無法永續經營的溪北中運量捷運。

李政安表示，林佳龍參選人的溪北中運量沒有確切的路線規劃與財務、運量評估，只單以「中運量」口號企圖矇騙市民，完全沒有專業評估與分析，請做好功課，向市民證明可以永續經營，不會債留子孫。他也呼籲現在的林佳龍參選人在捷運議題上，不要一再打臉之前的林佳龍部長。

▲新北規劃五泰輕軌延伸泰板輕軌路線圖。

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