　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安「深蹲換搭公車」惹議　綠議員批：要花多少納稅錢建機台？

▲▼台北市議會市政總質詢，民進黨籍議員許家蓓質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市議員許家蓓。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出，可深蹲20下換一次免費公車搭乘，引發網友正反議論。面對蔣萬安9日以羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）為例，民進黨台北市議員許家蓓批評，這並非常態性活動，且還得設置智慧機台偵測民眾蹲幾下，要花多少納稅錢？

許家蓓9日於臉書表示，繼公車預約後，蔣萬安又提出「深蹲20下免費搭公車」政策，被批評後反駁說羅馬尼亞也有這個政策，羅馬尼亞城市克盧日納波卡（Cluj-Napoca）確實有此活動，但當地人口只有台北市八分之一，且是配合運動嘉年華（Sports Festival）活動，並非常態性。

許家蓓指出，此活動還必須要有夠大的公車站、人行道，並設置智慧票務機偵測民眾到底蹲了幾下，試問台北市地狹人稠，人行道已經夠窄了，有些地方連設置公車亭的空間都沒有，難道還要再放智慧機台？「請問要在台北市佈建機台，要花多少時間？要花多少納稅錢？」

▲▼蔣萬安陪同游淑慧議員內湖東湖市場掃街拜會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安陪同游淑慧到東湖市場掃街。（圖／記者黃國霖攝）

許家蓓強調，聯合國氣候峰會COP26將2030年定為中期目標年，世界各國、各城市都著手規劃2030減碳路徑，2030正巧也是2任市長的任期，所以市長參選人也必須說明未來8年的減碳、減排政策，呼籲蔣萬安與其推行不適合台北的政策，倒不如務實地去優化交通路網，讓公車、捷運、Youbike的使用及轉乘更方便。

許家蓓提及，反觀民進黨台北市長參選人陳時中提出的2030減碳路徑就十分明確，交通部分要儘速完成東、北、南環狀線，Youbike 2.0E擴大設置，北北基桃一日生活圈聯合治理，唯有將大眾交通路網佈建越完善越綿密，提高可及性才能增加市民使用的意願。

最後，許家蓓說，距離2030年剩下8年時間，到底是要大撒幣、花大錢去推廣深蹲換車票，還是應該要加速大眾交通路網建設，「我相信每一位市民的心中，都有最佳的答案。」

針對「深蹲換搭免費公車」言論惹議，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘9日回應，過去台北市推動環保工作走在各城市之先，也曾遇過各種阻力，最後都能一一克服，如今節能減碳已是全球趨勢，他國舉辦各種活動的成功案例，都值得台北參考借鑒、提出與市民分享，「為了選舉，對於它國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必！」

蕭羽耘表示，根據《克盧日日報》報導，這項「深蹲換乘」行銷活動，是由羅馬尼亞克盧日納波卡（Cluj-Napoca）這個城市所舉辦，政府擺設綠色智慧機器，並設有偵測設備，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動目的是希望透過創新的概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果；活動期間，民眾共同累積超過100萬次的深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票，去年公視新聞也曾報導這項活動。

蕭羽耘說，由他國實施該活動的經驗來看，這類鼓勵全民參與的活動，於特定時段、特定的區域舉行，而城市乘坐大眾運輸工具的人口增多，自然減少私家車上路機會，達到節能減碳的效果；且這個活動也對於促進全民運動、增進全民健康，起了良好的鼓勵和宣傳作用，「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
中國晶片產業「被美國打回石器時代」　專家：變革海嘯來臨
林志玲還原墜馬「事發關鍵」　差1公分就沒命
幼獅鑽牛肛門「卡住」放棄掙扎　母獅一旁吃肉看戲
老公「國民姐夫」封號被具俊曄搶走　林志玲現身一句話全場暴動
快訊／增第4例猴痘！40歲男返台匡列8名接觸者
獨／仙女系主播怒了　女客惡意棄單！下訂百樣商品10萬元
轉乾冷後又迎雨！　颱風「桑卡」恐生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退役救護車改裝　賴香伶行動辦公室「清廉」號啟動

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立　60間宮廟團體2000人到場

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

游錫堃邀日議員眺望與那國島　古屋圭司：台日唇齒相依

許淑華成立魚池鄉聯合競選總部　承諾打造低碳觀光新亮點

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

林佳龍陣營批五泰板輕軌　新北市府回擊：當年「林部長」審查通過

馬英九輔選批非核家園　民進黨：忘記自己封存核四「選擇性失憶」

蔣萬安「深蹲換搭公車」惹議　綠議員批：要花多少納稅錢建機台？

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

退役救護車改裝　賴香伶行動辦公室「清廉」號啟動

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

鄭運鵬桃園南區宗教後援會成立　60間宮廟團體2000人到場

雙十國慶大會明登場　朱立倫、柯文哲應邀出席

游錫堃邀日議員眺望與那國島　古屋圭司：台日唇齒相依

許淑華成立魚池鄉聯合競選總部　承諾打造低碳觀光新亮點

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

林佳龍陣營批五泰板輕軌　新北市府回擊：當年「林部長」審查通過

馬英九輔選批非核家園　民進黨：忘記自己封存核四「選擇性失憶」

蔣萬安「深蹲換搭公車」惹議　綠議員批：要花多少納稅錢建機台？

星．變美／Jessica公開私藏唇妝畫法　簡單3步驟打造豐潤美唇

大學私校深陷招生危機！　6年後50校消失、1學期少收1億元

運動飲料「中等～劇烈運動1hr↑」才要喝　醫：補水可分3部分

退役救護車改裝　賴香伶行動辦公室「清廉」號啟動

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭：媽媽別走

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

國慶連假首日來台南旅客人數再創新高　安平米奇米妮最吸睛

他送回收阿婆40公斤廢銅線！隔天聽一句話心寒　網看出關鍵

高雄狠心男持BB槍射狗理由曝　主人怒告毀損傷害討公道

她罹胃癌「不化療、不開刀」癌細胞竟全消失！醫揭1關鍵：機率75％

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

周玉蔻咬蔣萬安說謊　今提證據：6歲見宋美齡完全不符事實

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會回應

「麻將最大黨」入黨民眾已近1萬人　誓言超越柯文哲的民眾黨

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

陳時中民調墊底「還是有可能冒出來」　他預言北市選戰結局

民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！鄭運鵬競辦：撒錢租來的？

橘色惡魔、北一女、曉明女中今齊亮相！　國慶表演搶先一次看

楊鎮浯合體女戰神掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

更多熱門

相關新聞

新北「三代同台」！侯友宜展「最強母雞」實力　朱立倫三度請託輔選

新北「三代同台」！侯友宜展「最強母雞」實力　朱立倫三度請託輔選

國民黨新北市議員林金結尋求連任，今（9日）上午舉辦競選總部成立大會，現場大咖雲集，不僅促成今年輔選以來，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫首次同台，連前台北縣長周錫瑋也受邀造勢，出現難得的「三代同台」畫面。朱立倫讚侯友宜為國民黨「最強母雞」，並三度當侯的面，拜託他替其他縣市長候選人輔選。

暢銷作家孟買春秋Po照片　釣出台南市議員展氣勢

暢銷作家孟買春秋Po照片　釣出台南市議員展氣勢

蔡培慧表侄是職籃好手　與南投綠營候選人鬥牛

蔡培慧表侄是職籃好手　與南投綠營候選人鬥牛

柯被批破壞財政紀律　黃珊珊這樣說

柯被批破壞財政紀律　黃珊珊這樣說

基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑

基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑

關鍵字：

北市台北市蔣萬安許家蓓2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

小S向Lulu道歉「還原節目真相」

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

雙面女星案延燒！《不熙娣》網紅：況且我沒說謊

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面