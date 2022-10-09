蔣萬安「深蹲換搭公車」惹議　綠議員批：要花多少納稅錢建機台？

▲民進黨台北市議員許家蓓。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出，可深蹲20下換一次免費公車搭乘，引發網友正反議論。面對蔣萬安9日以羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）為例，民進黨台北市議員許家蓓批評，這並非常態性活動，且還得設置智慧機台偵測民眾蹲幾下，要花多少納稅錢？

許家蓓9日於臉書表示，繼公車預約後，蔣萬安又提出「深蹲20下免費搭公車」政策，被批評後反駁說羅馬尼亞也有這個政策，羅馬尼亞城市克盧日納波卡（Cluj-Napoca）確實有此活動，但當地人口只有台北市八分之一，且是配合運動嘉年華（Sports Festival）活動，並非常態性。

許家蓓指出，此活動還必須要有夠大的公車站、人行道，並設置智慧票務機偵測民眾到底蹲了幾下，試問台北市地狹人稠，人行道已經夠窄了，有些地方連設置公車亭的空間都沒有，難道還要再放智慧機台？「請問要在台北市佈建機台，要花多少時間？要花多少納稅錢？」

▲蔣萬安陪同游淑慧到東湖市場掃街。（圖／記者黃國霖攝）

許家蓓強調，聯合國氣候峰會COP26將2030年定為中期目標年，世界各國、各城市都著手規劃2030減碳路徑，2030正巧也是2任市長的任期，所以市長參選人也必須說明未來8年的減碳、減排政策，呼籲蔣萬安與其推行不適合台北的政策，倒不如務實地去優化交通路網，讓公車、捷運、Youbike的使用及轉乘更方便。

許家蓓提及，反觀民進黨台北市長參選人陳時中提出的2030減碳路徑就十分明確，交通部分要儘速完成東、北、南環狀線，Youbike 2.0E擴大設置，北北基桃一日生活圈聯合治理，唯有將大眾交通路網佈建越完善越綿密，提高可及性才能增加市民使用的意願。

最後，許家蓓說，距離2030年剩下8年時間，到底是要大撒幣、花大錢去推廣深蹲換車票，還是應該要加速大眾交通路網建設，「我相信每一位市民的心中，都有最佳的答案。」

針對「深蹲換搭免費公車」言論惹議，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘9日回應，過去台北市推動環保工作走在各城市之先，也曾遇過各種阻力，最後都能一一克服，如今節能減碳已是全球趨勢，他國舉辦各種活動的成功案例，都值得台北參考借鑒、提出與市民分享，「為了選舉，對於它國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必！」

蕭羽耘表示，根據《克盧日日報》報導，這項「深蹲換乘」行銷活動，是由羅馬尼亞克盧日納波卡（Cluj-Napoca）這個城市所舉辦，政府擺設綠色智慧機器，並設有偵測設備，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動目的是希望透過創新的概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果；活動期間，民眾共同累積超過100萬次的深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票，去年公視新聞也曾報導這項活動。

蕭羽耘說，由他國實施該活動的經驗來看，這類鼓勵全民參與的活動，於特定時段、特定的區域舉行，而城市乘坐大眾運輸工具的人口增多，自然減少私家車上路機會，達到節能減碳的效果；且這個活動也對於促進全民運動、增進全民健康，起了良好的鼓勵和宣傳作用，「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。