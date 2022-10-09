列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

▲凌濤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安「深蹲20下，換公車免費搭乘」政見，但律師林智群諷，公車司機每站都停下來幫大家數20下，開到終點站時都天黑了。對此，國民黨桃園市議員候選人凌濤今（9日）反嗆林智群是「低道德的綠師」，專門為民進黨辯護，只會繼續增加民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值而已。

蔣萬安8日提出可深蹲20下換一次免費公車搭乘後，引起熱議，他今進一步解釋，昨最主要目的是告訴外界氣候變遷議題、氣候行動治理方案，最重要的是不只靠政府訂定政策，市民行動與參與也非常關鍵，才能真正達到減碳目標。蔣也舉例，羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）也正在鼓勵民眾運動，同時換得「健康車票」搭乘大眾運輸交通工具，就是希望儘速達到減碳階段性目標。

不過林智群對蔣萬安上述政見不領情，他諷刺，公車司機就每站都停下來幫大家數20下，這樣子最棒了。開到終點站時天都黑了。林也說，「如果要零碳排，應該廢掉公車，鼓勵大家走路上班，這樣最環保了，深蹲救台灣」。

對此，凌濤透過臉書反擊林智群，批他開業律師蹭話題、搏熱度可以理解，挺民進黨都不是問題，但挺到沒有是非才是問題。林智群這位「民進黨的大綠師」，三番兩次挑戰全民的道德底線；當人神共憤酒駕致死、醞釀從重量刑的時候，「大綠師」這時卻說：「加重可以嚇阻的話，現在為什麼還會發生？」

凌濤又指，當民進黨政府為強推國產疫苗、延宕採購國際疫苗，人民健康受威脅，「大綠師」說：「先進國家疫苗都缺貨，不能怪政府。」當民進黨桃園市長候選人鄭運鵬強推《中介法》、人民群起激憤之際，這位「超級綠師」稱「大家為何視而不見中介法懶人包帶風向，自己找不到『不當言論』四個字。」

凌濤批評，挺酒駕、挺疫苗黑箱、又挺箝制言論自由，像這樣「低道德的綠師」專門為民進黨辯護的側翼，只會繼續增加陳時中仇恨值而已。