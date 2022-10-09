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基隆信義市場掃街遇大雨　攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜

▲基隆信義市場掃街遇大雨 攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲基隆信義市場掃街遇大雨，攤商送上一條鱸魚給蔡適應進補。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（9日）上午與市議員陳宜、市議員候選人陳軍佐，一起在基隆市信義市場掃街，基隆隊的高人氣！吸引許多民眾爭相合照，知名的古早味蛋糕店，致贈象徵高中的蛋糕，還有攤商特別在大雨中送上一條鱸魚給蔡適應進補，象徵「如魚得水」並高喊「蔡適應凍蒜！」

蔡適應與陳宜、陳軍佐在信義市場，受到攤商和民眾的熱烈支持，蔡適應表示，他過去擔任王拓委員辦公室主任、三屆市議員時，看到基隆的灰暗傾頹，當時因為沒有行政權，眼睜睜看著基隆落寞，後來有幸當上立法委員、和林右昌市長合作，處理包含交通、城市建設、民生供水等相關問題，把基隆帶出灰暗的幽谷，他熱愛基隆市、熱愛基隆的重新再造，這些市民朋友都看在眼裡，所以基隆隊才能獲得鄉親的青睞。

▲基隆信義市場掃街遇大雨 攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲吸引許多民眾爭相合照，知名的古早味蛋糕店，致贈象徵高中的蛋糕。

蔡適應提到，過去他和林右昌市長推動城際快捷公車，讓本來要到火車站搭車的朋友，能在自己家附近上車通勤，可以多睡十幾分鐘，讓精神更好。他也提到基隆捷運，分為兩個階段的問題；他說到，基隆捷運的建設，八堵到基隆市區是第二階段，這個計畫一定會做，不過由於方案目前尚未定案，大家對於走的路線還有分歧，這個部份他會持續來協調。

另外，第一階段，南港到八堵的部份，目前已在環評的階段，我們希望力拼在今年年底、明年年初，綜合規劃能夠核定，交通部長王國材也在質詢時表達「希望能在明年第四季動工」，他未來若當基隆市長，他會全力的協助中央來推動基隆捷運。

▲基隆信義市場掃街遇大雨 攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲蔡適應與陳宜、陳軍佐在信義市場，受到攤商和民眾的熱烈支持。

蔡適應持續說到，很多基隆人無法在基隆工作的原因，是因為基隆沒有提供這麼多的工作機會，所以他會透過基隆捷運TOD導向的開發計畫，來打造東台北共同生活圈，吸引內湖、南港的廠商進駐基隆，將過去國民黨發展不起來的倉儲區塊重新整頓，創造就業機會、甚至能讓大台北都會區的人才，可以吸引過來基隆創業。

媒體提問關於網路民調，蔡適應表示，他尊重各家媒體的結果，也會自我砥礪更加努力，自己不是政二代、富二代，家裡更不是開銀行的，他沒有豐沛的資源，所以只能一步一腳印、緊握每一雙手尋求支持，他更向大家說明這八年來基隆的進步，就是蔡適應與林右昌兩人，中央與地方協調努力的成果，每項建設他都積極協助，他沒有一刻離開過基隆，為了延續基隆的光榮，他會更加努力推動每一項市政建設。

▲基隆信義市場掃街遇大雨 攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲基隆信義市場掃街遇大雨 攤商贈蔡適應「如魚得水」高喊凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

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