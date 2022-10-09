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反擊林佳龍「像鬥雞逢人就啄」　侯友宜選辦：不懂體恤人民實在可悲

▲侯友宜9日替林金結站台造勢。（圖／記者蘇晏男攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（9日）表示對手侯友宜競總明成立卻未邀國民黨大咖站台，是顯現侯狡猾的個性。對此，侯友宜選辦解釋是憂造成交通壅塞，以及敲鑼打鼓聲，帶給附近住戶及警察困擾。侯選辦也嗆聲，林佳龍不懂體恤大家，完全舊思維，連開心的喜事都可以作文章、噴政治口水，根本把自己搞得像是一隻鬥雞，逢人就啄，氣急敗壞又語無倫次的樣子，實在可悲。

對於侯友宜成立競選總部一事，林佳龍受訪時表示，成立競選總部是喜事，侯友宜刻意選在國慶日，卻不邀請國民黨大咖站台，好奇怪，讓人一頭霧水，也顯見出侯狡猾的個性與自私的做法。

面對林佳龍的言論，侯友宜選辦發言人吳亮賢也反擊。他指出，綜觀林佳龍在新北市提出的政見，所謂溪北捷運，根本就是新北市府規劃中的五泰輕軌加上泰板輕軌，林佳龍不但抄襲、亂喊口號，甚至連基本路線都搞錯；日前林佳龍舉辦「首都捷運政策計畫」政策發布記者會，竟把新莊、輔大兩捷運站位置顛倒，最可笑的是，林佳龍都已經指著錯誤的位置，卻還沒發現，並持續自得其樂唱著獨角戲，恐怕不僅綠營議員看傻眼，看在所有市民眼裡，更是莫大笑話。

有關競總一事，吳亮賢則指，成立當天，因不希望太過盛大的儀式，造成附近的交通壅塞，尤其又是國慶假期，警察本來就有繁重的勤務，附近住戶趁著假期也想要休息一下，完全不需要敲鑼打鼓，吵到大家，「何況四百萬市民，就是新北的頭家，市民朋友才是我們最大的支持。林佳龍不懂體恤大家，完全舊思維，連開心的喜事都可以作文章、噴政治口水，根本把自己搞得像是一隻鬥雞，逢人就啄，氣急敗壞又語無倫次的樣子，實在可悲」。

至於林佳龍質疑侯友宜，為什麼台北能辯論但是新北不能？吳亮賢呼籲林佳龍，要參選新北市，就請先真心、謙虛地學習；侯友宜早已勾選同意參加辯論式公辦政見發表會，並將依照規定向市民朋友說明清楚施政願景，「你想抄新北政見，我們歡迎，你想學侯市長施政，我們教你，但請不要只顧抄，抄錯作業還想找人吵架」，過去林佳龍在不同行政職任內「大撒幣」、「說空話」的惡行惡狀，全民已經看在眼裡。

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