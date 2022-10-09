讓基隆更好！謝國樑跨黨派合作　共同推動各項政務

▲基隆市長參選人謝國樑跨黨派合作，共同推動各項政務讓基隆更好。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長參選人謝國樑今（9日）上午，不畏風雨與基隆市議員俞叁發、鄭愷玲在安樂市場進行聯合拜票。謝國樑表示，這次的九合一大選，就是要打一場漂亮的團體戰，自己也將持續與各區市議員聯合拜票，希望年底的選戰能夠贏得勝選，爭取議會席次國民黨單獨過半。

謝國樑表示，這次國民黨基隆市議員共提名16席，另1名原住民席次，報准參選2席，除此之外，也將爭取更多黨派議員的支持，包括親民黨、無黨籍甚至是民眾黨的團隊，一起加入合作行列，共同推動基隆未來各項政務，攜手為家鄉盡一份心力。

謝國樑指出，從中央採購疫苗到臺海的安全局勢，民進黨一連串的不當施政，都讓臺灣陷入危險的處境。他認為，未來臺灣的穩定跟基隆的安全才是最重要的，所以今天來市場拜票，除了要繼續爭取民衆的支持之外，未來也會尋求更多跨黨派的合作，一起拚市政，一起努力，一起改變基隆，一起讓基隆更好！

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