高虹安論文爭議燒不停　盧秀燕：相信她的專業跟學術能力

記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今（9）日合體民眾黨新竹市長參選人高虹安，一同前往台中建國市場進行考察，面對媒體詢問高虹安與資策會的爭議，盧秀燕表示，這仍需要依法去認定，不過自己跟高虹安認識多年，相信她的專業跟學術能力。此外，新竹市選戰是支持高虹安還是藍營的林耕仁？盧秀燕說自己昨天才去幫林站台，態度很清楚。

▲盧秀燕被問到高虹安與資策會爭議一事，今日回應「相信她的專業跟學術能力」。（圖／記者許權毅攝，下同）



高虹安今日上午前往全國最大公有市場、台中建國市場進行考察，盧秀燕到場陪同，先是在福德祠一起參拜土地公，再進到市場內逛街，連逛3攤知名青菜攤、醬菜醃漬物攤商、香菇攤商等，過程中人潮多，盧還牽著高的手，一起走一小段路避免跌倒。

盧秀燕受訪時被問到，新竹市長支持對象是國民黨的林耕仁還是高虹安？盧秀燕表示，昨天已經專程去幫同黨的候選人林耕仁議員站台，所以我的態度很清楚，不過一直以來都呼籲要「正面選舉」，希望大家都是君子之爭，展現運動家精神，不管事誰要來台中交流，只要是時間許可都很歡迎。

此外，高虹安遭資策會認定，超過8成和研究案內容雷同爭議一事，媒體提問盧秀燕有何看法？盧秀燕表示，基本上這還是需要依法去認定，她跟高虹安認識很多年，個人是相信高的專業跟學術能力的。