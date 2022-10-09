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律師簡榮宗任發言人　基隆市長參選人謝國樑盼找回乾淨選風

▲律師簡榮宗發言人鼎力相助 基隆市長參選人謝國樑盼找回乾淨選風。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲基隆市長參選人謝國樑競選團隊再添新力，簡榮宗律師將出任競選發言人。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長參選人謝國樑競選團隊再添新力，簡榮宗律師將出任競選發言人，以法律角度遏止不實指控及惡意抹黑。謝國樑表示，近期對手的抹黑污衊動作不斷，若僅憑一位沒有官方資源的平民參選人，絕對無法對抗強大的執政黨大軍壓境，誓言在未來的競舉期間，將透過法律程序來捍衛自己的權益與清白，也期盼能還給選民乾淨的選風。

謝國樑表示，從今年9月初至今，民進黨為掩蓋自身候選人負面新聞及搗亂民眾視聽，就不斷使出選舉奧步，包含論文被民進黨側翼以不實相似度抹黑抄襲，以及近期民進黨僅憑一份他人的起訴書，就可以連續多日開記者會抹黑謝國樑涉及洗錢，「編故事」的能力令人驚嘆，面對不斷潑髒水的攻擊，他也提出申告民進黨涉及違反選罷法以及妨害名譽。未來，簡榮宗律師出任發言人，更是以法律正義之名，絕不姑息惡意抹黑！

▲律師簡榮宗發言人鼎力相助 基隆市長參選人謝國樑盼找回乾淨選風。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲簡榮宗律師現為瀛睿律師事務所所長、律師全聯會常務理事以及國家政策研究基金會董事兼召集人。

謝國樑說，因自身在立委任內長期於司法委員會問政，本身也擁有政大法研所碩士學位，因此有幸結識多位司法官與律師等法界友人。資深律師簡榮宗即是他多年好友，簡榮宗律師學經歷豐富，為東吳大學法學碩士、國立台灣大學EMBA、也曾任台灣創新法律協會以及跨境創業創新交流協會理事長，政府部門以及多所學校法律諮詢顧問。現為瀛睿律師事務所所長、律師全聯會常務理事以及國家政策研究基金會董事兼召集人。

簡榮宗表示，本次出任發言人除了是相挺好友，更是為了支持謝國樑端正選風的理念，對於民進黨的抹黑、潑髒水手段，將會一一回擊，不容謝國樑人格遭到汙衊，更不允許基隆良善的民風被惡質謾罵給「黑化」了。希望選舉能回歸政策辯論，以基隆的未來為首要。

謝國樑最後說到，邀請簡榮宗律師擔任發言人不僅是為了捍衛清白，包含民進黨不斷利用媒體資源釋出假民調、「民進黨內部民調」來影響民眾評估，針對一切不合法律規定的作法，都將訴諸正義，讓法律還謝國樑、也還民眾一個乾淨的選風，相信法律人，將以心中公平正義的一把尺，支持他們認定最正派、用心的候選人，也共同為創造基隆更良善的選舉文化而努力！

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