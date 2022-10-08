看護淪性奴！淫雇主每2天1次瘋狂性侵　「逼裝避孕器」逞獸慾70次

▲阿麗以看護身分來台工作，卻遇淫雇主帶到農場性侵數十次，因為頻率太高、怕她懷孕還直接帶她去裝避孕器。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名農場主人，非法將申請的越南籍女看護阿麗（化名）叫到農場處理農務，並藉著雇主的權勢逼她發生性行為，在4個月的時間內幾乎每天都對阿麗硬上，雇主甚至為了方便自己逞慾、還強帶阿麗到婦產科裝避孕器，甚至連阿麗月經來都不放過，硬逼她口交，阿麗最終不堪受辱、撥打1955專線求救。新竹地院審後依70條罪名，判這名荒淫雇主應執行有期徒刑2年，緩刑5年，2年內向公庫支付罰金50萬。

判決書指出，這名誇張的雇主在新竹縣經營農場，他先透過親友申請了越南籍家庭看護工，2020年2月間，媒合阿麗來台後，卻違法將她帶往農場處理農務，同時雇主見阿麗缺乏語言能力、對環境又陌生，竟心生淫念，粗暴性侵阿麗得逞。

沒想到，此次竟成為阿麗惡夢的開端，雇主每隔2日就會來住在農場，只要他在就會以每日1至2次的頻率強逼阿麗上床，由於頻率甚高、雇主竟為避免長期性交阿麗會懷孕，還直接帶她至婦產科裝避孕器，以方便他日後的獸行。

不僅如此，就算在阿麗月經來的期間，雇主也強迫她用口交的方式逞慾，絲毫不放過淫辱阿麗的機會。同年6月，阿麗身心幾乎崩潰，才趁著雇主外出時，撥打1955專線報案求救，得以逃出魔爪。

法官審理後認為雇主犯2次強制性交罪、67次對受監督之人利用權勢性交罪、1次對受監督之人利用權勢性交未遂罪，共計70罪，審酌雇主無前科、坦承犯行，事後也與阿麗達成和解，減輕其刑，又考量雇主有中醫、務農等工作，也有公益捐款善行，最後判處他應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，2年內應支付50萬元罰金，且提供90小時義務勞務，仍可上訴。