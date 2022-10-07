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女友另結新歡！恐怖情人虐囚12hrs爆打硬上　她跳樓求生慘斷腿

▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿嘉要前女友小茹到家中陪他，卻將她囚禁狂毆、性侵，小茹為了逃脫只好從2樓跳下，拖著斷腿到警局求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

男子阿嘉（化名）與前女友小茹（化名）分手，但他仍忘不了對方，於是以每小時1千元的報酬約小茹來陪他。小茹答應後便前往阿嘉家中，卻遭到凌虐、性侵，她被囚禁12小時後，才找到機會趁隙從2樓跳下逃脫，還因此摔斷腿，最終拖著滿身傷跑到警局求救。全案上訴到最高法院後，依傷害、強制性交等罪判阿嘉7年2個月徒刑，全案定讞。

判決指出，阿嘉與小茹於2019年8月初分手，但他卻遲遲放不下，而為了與小茹見面，他決定以1小時1千元的報酬，約小茹見面吃飯。同年月29日兩人到六合夜市買完宵夜返回阿嘉住處，阿嘉卻突然要求小茹將手機解鎖，但遭到拒絕，沒想到阿嘉竟發狂將手機搶走，接著就是一陣痛毆，導致小茹手腳和頭部以及背部都有傷痕，甚至還被拘禁起來。

直到隔天上午，阿嘉仍不放棄要求小茹將手機解鎖，還哄騙對方，「只要解鎖就放了妳」，小茹因害怕被打，只好答應將手機解鎖，沒想到阿嘉發現小茹已另結新歡，當場情緒失控，強行脫掉小茹褲子逼口交再性侵得逞。

阿嘉打完人後，中午還不忘叫外送補充體力，而小茹為了逃命，只好趁著阿嘉下樓取餐時，從2樓房間的陽台一躍而下，導致她左右腳多處骨折，但仍是忍著劇痛騎機車到警局求助。

法院審理時，阿嘉矢口否認犯行，但小茹指證歷歷。法官認為，若小茹不是被人囚禁限制行動，怎可能遭毆打後還不離開，甚至還不顧生命安危也要跳樓求生，綜合小茹的驗傷報告及社工訪談資料，法官因此不採信阿嘉說詞，一二審都認為他罪性重大，依傷害、強制性交罪合併判阿嘉7年2個月徒刑，上訴到最高法院仍被駁回，全案定讞，將發函地檢署通知他入監執行。

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