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女大生宿舍大戰小男友28次！懷孕稱被性侵　LINE「2字」露餡了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲林女稱遭性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名林姓女大生和未滿16歲少年小明（化名）交往，將對方帶回大學宿舍，在7周內共發生28次性行為，懷孕後竟稱遭性侵。但橋頭地院法官認為，林女在LINE均以「老公」稱呼對方，不採信她的辯詞，判刑10月徒刑、緩刑3年。

判決指出，林女在2020年7月初和小明成為男女朋友，在7月19日起至9月5日，以每周4次頻率、共嘿咻28次。她後來懷孕，告訴小明和小明媽媽，讓小明媽媽報警處理。

林女辯稱，遭小明性侵、脅迫。但法官認為，發生關係地點都在被告大學宿舍內，且次數眾多、頻率非低，倘若遭強制性交，應可向宿舍管理員或宿舍內其他同學求助，又豈會捨此不為，反而容任對方繼續居住於宿舍，並因此遭性侵長達月餘。

▼林女在大學宿舍和小明嘿咻28次。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

法官表示，若被告於該期間曾多次遭強制性交，其又怎會主動攜小明返回家中，卻又未向家人求助；更何況根據LINE對話，均未見被告曾怨懟遭性侵，反而整個交往期間乃至案發後的10月間，均以「老公」稱呼對方。

法官審酌被告於案發時，雖與小明為男女朋友，然明知對方仍未滿16歲，卻不知自我約束，影響對方身心健全發展，實不可取；惟念其無犯罪前科，且於犯後終能坦承犯行，再考量她懷孕並墮胎，可見造成相當程度身心影響。

法官指出，衡酌被告案發後已與小明分手，現已未再與對方有所聯繫；小明亦當庭表示，願意原諒被告。法官依被告犯對14歲以上、未滿16歲男子性交罪，應執行有期徒刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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