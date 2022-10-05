16歲少女聽狗叫聲下樓！慘遭姊同學「拖屋內性侵」　惡狼下場慘了

▲江姓男子到北海岸找女同學，卻將出門查看的女同學妹妹拖入房內性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

江姓男子在4年前深夜開車到北海岸找女同學，抵達對方住處後，發現是女同學的16歲妹妹聞聲出來查看，竟強將對方抱進屋內性侵得逞，造成少女身心受創、失學，還罹患「創傷後壓力症候群」症狀。最高法院今年7月依強制性交罪判江3年8月徒刑定讞，另外，針對少女求償部分，高等法院今判江應賠償100萬元確定。

根據判決書，這起事件發生在2018年11月15日，江男與少女的姐姐是同校同學，當天深夜11點多，他開車到姐妹位在北海岸的住處。少女聽到飼養的犬隻叫吠聲外出查看，發現江男的車輛停在家門外，於是告訴對方「姊姊已經睡了」、「我也要睡了」，並請江男趕快回去。

不料，江男卻奪走少女睡衣口袋處的吊飾，並在雙方爭搶過程中，將少女抱起走進房屋內，不顧對方以言語表示「不要」及以手擋、腳踢推拒，憑藉其體力優勢，強行以手腳、身體壓制，並脫下少女衣物、內外褲後，接續以手指、生殖器強制性交得逞。

案件曝光後，江男否認犯行，辯稱當天晚上約9點多少女打電話給他，並稱姊姊要找他，於是他就開車抵達姐妹住處，並看到少女站在屋外，未見姊姊，經少女告知姊姊已經入睡後就立即轉身離開，只在住處待不到10分鐘。

不過少女母親證稱，當天她與少女父親都不在該處，只有少女、少女姊姊及姊姊朋友住在該處，隔天她們準備帶3人一起出國，卻發現少女孩穿著睡衣，坐在床上哭，在國外期間也發現少女不是在睡覺，就是一直躲在廁所裡，詢問情況時對方卻晃神不回答，當下並沒有追問。

直到同月25日，江男到家裡偷酒，她們到警局報完案後，少女才哭訴曾被江男性侵，之後媽媽帶著少女驗傷、到身心科就診，但少女精神狀況仍一直不穩，有時會不斷跟父母道歉，也不敢住在北海岸住處，會做惡夢會大哭，甚至還曾把身心科醫師開的藥一次都吃完。對此，媽媽也不敢繼續帶少女看身心科就醫拿藥，替女兒辦了休學後，大部分時間都待在家裡，並都把少女帶在身邊。

士林地院、高等法院審理指出，審酌上述情況，少女無誣陷江男可能，且江男犯行明確，因此依強制性交罪判刑3年8月徒刑。江男上訴後，高院指江當時才剛20歲，血氣方剛、一時衝動才強制性侵，但被害人因此受創甚鉅，難以平復，事後也未與少女和解，一審判3年8月徒刑妥適，駁回上訴。最高法院維持二審見解，駁回定讞；不過江又聲請再審。

民事部分，士林地院判江男應賠償100萬元。江不服判決，提起上訴，高等法院認為判決適當，今駁回上訴，全案確定。

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