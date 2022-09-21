國際失智症日　雲林縣府今起推動整合相關資源運用

▲雲林縣政府21日國際失智症日舉辦「減速吧!失智列車」記者會，透過各局處具體的失智照護網絡服務推動及整合，讓民眾了解失智症相關資源運用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據統計資料，雲林失智人口數推估達1萬1641人，約5成失智者未使用長照服務，照顧人力也因少子化的影響更缺乏，讓失智就像失速的列車成為重大社會議題。雲林縣政府今（21）日國際失智症日舉辦「減速吧!失智列車」記者會，透過各局處具體的失智照護網絡服務推動及整合，讓民眾了解失智症相關資源運用。

雲林縣政府說明，各局為減速失智症帶來的衝擊，積極推動失智症照護整合網絡服務，勞青處提供失智者就業相關職業重建評估及職務再設計服務；警察局加強失智者走失協尋、建構失智者人身安全防護網，衛生局積極辦理公共識能宣導，提升大眾對失智症認識並招募失智友善天使、建構失智友善社區推動友善態度；社會處新推出電話QR碼水洗標籤可縫製衣服，守護長者不迷途。

▲衛生局副局長張翌君指出，社會處新推出電話QR碼水洗標籤可縫製衣服，讓失智長者減少配戴異物排斥感。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，目前雲林完成布建5家失智共照中心提供失智個案家屬醫療諮詢、資源轉介及失智症人才培訓， 20鄉鎮布建共21家失智社區服務據點提供失智者於社區使用長照服務延緩退化及失能，並讓失智照顧者能夠有可近性的資源可使用，獲得共伴照護及喘息機會，學習照護技巧及支持。

▲社會處新推出電話QR碼水洗標籤可縫製於衣服，用手機中的相機功能掃碼，即可撥打電話。（圖／記者蔡佩旻攝）

衛生局副局長張翌君強調，將持續鼓勵輔導縣內醫院為失智友善醫院；並透過長照整合服務讓失能的失智者透過長期照顧管理中心評估後，依其失能等級及需求由社區整體照顧服務中心連結長照服務，另成立家庭照顧者資源中心辦理照顧者照顧技巧相關訓練課程、家屬支持團體，提供心理與紓壓活動、心理諮商及喘息服務以減輕失智家庭照顧者負荷。

▲社會處新推出電話QR碼水洗標籤可縫製衣服，讓失智長者減少配戴異物排斥感。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善亦指出，期藉由縣府各局處室以具體的行動方案及失智照護網絡服務，讓民眾更了解失智症及相關資源並能有效運用，能夠以同理、包容與關懷態度，讓失智者能尊嚴、自主、平等地幸福過日子，藉由建構完善的失智症社區安全照護網，讓失智這輛失速列車能更有效減速。

雲林縣衛生局提醒，若身邊的親友有失智照護需求，可撥打長照服務專線 1966諮詢以減輕失智者及其家屬的照顧負擔。

▲社會處新推出電話QR碼水洗標籤加上水母扣，可以讓長輩扣在皮帶條，不易遺失。（圖／記者蔡佩旻攝）

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