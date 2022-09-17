雲林志工公益演唱會　「奉獻即是榮耀」藝人無酬獻唱

▲2022「讓奉獻成為一種榮耀」志工公益演唱會在雲林熱情開唱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「讓奉獻成為一種榮耀」，旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位今（17）日共同舉辦志工公益演唱會，所有參與藝人都沒有領酬勞，以「奉獻即是榮耀」的精神，抽出時間從事一日志工，藝人陣容有翁鈺鈞、曾淑勤、唐從聖、凃佩岑、彭正、邱芸子及郭婷筠等多位知名歌手雲集。

今日活動雲林縣副縣長謝淑亞、社會處長林文志、旺旺文教基金會主任周哲仁、梁俊華、雲林縣莿桐鄉婦女會關淑華執行長、二崙鄉老人會廖德義理事長、崙豐社區婁金平理事長、褒忠社區林金星理事長、鎮西社區廖國展理事長、青工總會許宥棚理事長及各社區夥伴熱情參與。

受邀表演的藝人帶來膾炙人口的老歌、民歌等，用歌聲向辛勞的志工們致敬，用歌聲對無私奉獻付出的志工們表達感謝之意，現場湧入來自各領域的近千名志工參加，暫時放下因疫情造成的緊繃情緒，與台上藝人熱情互動，身心靈也暫時獲得抒解。

▲以「奉獻即是榮耀」的精神，抽出時間從事一日志工，藝人陣容有翁鈺鈞、曾淑勤、唐從聖、凃佩岑、彭正、邱芸子及郭婷筠等多位知名歌手雲集。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，雲林縣志工隊數從原本的572隊增加到現在649隊，成長了77隊，志工人數已超過2萬多人，為了鼓勵更多縣民能踴躍加入志願服務的行列，雲林縣政府在2021年正式上線「Nubi APP」結合社福志工數位平台，更為提升志工健康，7月更結合了是方I健康App辦理「雲林縣志工2022年線上樂活健走挑戰賽」。

謝淑亞強調：「志工是我們臺灣最美麗的風景，也是安定人心最溫暖的力量，無論是政府或民間運作都少不了志工朋友的貢獻，值得大家給予肯定及鼓勵；同時也盼大家一同延續及發揚這份無私奉獻的精神，在閒暇之時釋出時間參與公益投身志工，讓志工上場，幸福飛揚。」

社會處林文志處長指出，今年在各局處的號召邀請下，短短一周內，演唱會的票就被索取一空，特別感謝旺旺文教基金會周哲仁主任及雲林縣莿桐鄉婦女會戴淑華理事長，共同舉辦這麼無私的節目，每次都讓志工們十分期待，精彩的演出不只是向辛勞志工致敬，也希望傳遞更多愛與關懷給社會大眾，今日歌手雲集，讓雲林縣志工感受到滿滿的心意。

▲精彩的演出不只是向辛勞志工致敬，也希望傳遞更多愛與關懷給社會大眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／斗六女駕駛精神不濟 猛撞路邊7機車...無辜外送員受傷

►雲林國際農業機械暨資材展開幕 農機特產上千攤位...人潮空前

►孝女「覺得不對勁」請保全報警 破門真的救了母親

►嘉義失智翁赤腳流浪到口湖 警耐心問出住所送返家

►賭客太多！鄰以為開私廚 自助餐吃到爽...警破門百萬鈔票滿天飛

