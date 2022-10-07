為護愛妻耍官威！台南地院法官身分曝光　2年前曾領愛心便當惹議

▲警方4日晚間執行稽查勤務時，意外攔查到法官之妻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警四分局4日晚間會同交警執行交通聯合稽查勤務，不料卻意外攔查到台南地院施姓法官妻子，當施男得知妻子遭開出900元罰單後，氣得趕到現場與警方理論，並一度激動要求「帶隊的出來」，引爆外界質疑耍官威。事實上，施姓法官爭議事件不只這樁，2年前就曾因排隊領取愛心便當而遭民眾投訴，當時還被台南地院院長口頭告誡，引起熱議。

台南市警四分局4日晚間會同交警大隊執行交通聯合稽查勤務，發現一輛機車違規改裝LED燈，並針對騎士邱姓婦人開出900元罰單，事後傳出邱婦當下打電話向擔任法官的丈夫施男抱怨，施立刻趕抵現場並與員警理論，還一度不悅地要求帶隊警官出面，警官龜縮頻頻道歉，引起基層員警不滿，此事經媒體報導引發網友熱議，並批評法官「好大的官威」。

市警四分局說明指出，10月4日執行環、警、監聯合稽查，攔查1輛改裝定位燈機車，引發爭議，經查警方於晚上6時48分許攔查，告知女姓駕駛人該機車定位燈違規改裝，駕駛人急稱是買來的二手車，不知有改裝，表明車主是先生，先生在地方法院上班，過程中並聯絡車主到場。警方於晚上6時51分許製單完成，由駕駛人簽收，完成告發。

晚上6時59分，車主到施男場，大聲質問現場何人帶班，交大員警出面表示他是承辦人，說明車輛違規情形及後續應處理細節，提及「依法行政」，車主即再次大聲表示「依法行政也有故意、過失」，雖「對於開單沒有意見」，但仍批評警方聯合稽查行為是「擾民」。

台南地院經調查後，確認女子丈夫身分確實是台南地院民事庭施姓法官，經初步詢問施法官當日臨檢情形，施法官稱：「因遭臨檢車輛是父親以其名義購買之二手車，於購得車輛後並未改裝過車燈，其太太因不知為何會因車燈改裝被警攔檢開單，才電請施法官過來說明購車經過及未有改裝車輛之行為，並非是刻意聯絡其父一併到場以法官身分跟員警理論」。

事實上，施姓法官爭議事件不只這樁，2年前就曾因排隊領取愛心便當，而遭民眾拍照檢舉，被台南地院院長口頭告誡；當時施男解釋，父母會幫忙帶孩子，也會到發放便當的場合擔任志工，當天是事情辦妥後再到發送便當處接送他們返家，若主辦單位有多餘的便當，而他又剛好有需要的話，才會跟著排隊領取，不料卻因此意外登上新聞版面。

事隔2年，施姓法官此次又因交通稽查而爆發耍官威疑雲。台南地院表示，已於6日調得相關資料後，將請法院政風室對此事展開調查，並將視調查結果，就法官有無違反法官倫理規範或其他應受職務監督之情形，依據法官法第21條規定處置，並於必要時送交法院自律委員會，依各級法院法官自律實施辦法審議。

▼台南地方法院行政庭長劉秀君表示，本次事件將請法院政風室展開調查。