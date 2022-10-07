國慶連假台南真好玩　黃偉哲歡迎民眾至老牛的家來趟知性之旅

▲台南市的老牛的家，有戶外大自然景觀，還設有室內農耕具展區，是個寓教於樂的好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值入秋轉涼時節，適合來趟台南戶外小旅遊，黃偉哲市長歡迎大家安排到台南市的老牛的家一遊，有戶外大自然景觀，還設有室內農耕具展區，是個寓教於樂的好去處，也常有學校等機關團體安排至老牛的家進行外教學及拍攝紀念照。近期也有電視劇組人員前往取景拍攝，歡迎市民朋友利用國慶假期來趟知性之旅。

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老牛的家設立至今已經有12年， 當時秉持著體恤一生辛苦耕作退役老耕牛而成立的老牛安養中心，讓牠們過著頤養天年的生活。目前收養4頭牛，每頭牛都有自己的名字，也有各自喜愛活動的領域，水牛們在夏天天氣炎熱時喜歡泡在水池中消暑，每隻老牛在吃草時總有白鷺鷥喜歡飛來牠的背上或在身邊陪伴，讓牠們吃得更津津有味。民眾在現場可以近距離觀看老牛悠閒吃草，享受慢活的時光。

到老牛的家除室外大自然及老牛景觀外，還有室內耕牛文化展區，展示內容包含日治時期牛籍、牛嘴籠、牛穿鞋、牛墟、烙角印等等珍貴文物資料，還陳列五齒耙、蜈蚣耙、牛擔、牛鈴及種土豆機等古農機具，重現早期農村生活，讓大眾重溫純樸農村風情。現場隨時有導覽人員，歡迎民眾多加利用假期前往老牛的家瞭解臺灣早期與牛隻一同耕種之歷史及體驗與牛隻的互動。

「老牛的家」開放時間為上午8時至下午5時，全年無休。地點位於台南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，可搭乘大台南公車黃3線，新營車站或柳營車站搭車，德元埤下車就可抵達老牛的家，歡迎民眾在國慶連假安排知性之旅。