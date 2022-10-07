台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

正值入秋轉涼時節，適合來趟台南戶外小旅遊，黃偉哲市長歡迎大家安排到台南市的老牛的家一遊，有戶外大自然景觀，還設有室內農耕具展區，是個寓教於樂的好去處，也常有學校等機關團體安排至老牛的家進行外教學及拍攝紀念照。近期也有電視劇組人員前往取景拍攝，歡迎市民朋友利用國慶假期來趟知性之旅。