台南將軍區大排傳出有人溺水　消防人員搶救上岸無心跳

▲台南市將軍區巷埔里北埔保安宮附近大排，上午傳出有人溺水，消防人員將溺者搶救上岸惟無生命跡象，經持續CPR同步送醫急救成功搶命。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
台南市將軍區巷埔里北埔保安宮附近大排，7日上午7時左右傳出有人溺水事件，台南市消防局迅速派員到場，將溺者搶救上岸，惟已無生命跡象，救護人員持續CPR，並同步送醫急救，經醫院急救團隊全力搶救，該名溺水男子恢復生命跡象成功搶命，目前住院觀察治療中。
台南市消防局於7日上午7時3分許接獲民眾報案，台南市將軍區巷埔里北埔保安宮附近大排，消防局馬上出動將軍、學甲消防分隊5車8人前往搶救，將軍車組抵達現場後發現溺者，馬上架梯下水救助，消防人員於7時27分許將溺水者搶救上岸，但該名年約43歲男子已OHCA無生命跡象。
救護人員當場判斷，該男子溺水約30分鐘，不適合AED電擊，救護人員採持續CPR，並同步以救護車送佳里奇美醫院急救，在該醫院急救團隊全力搶救下，溺者於上午8時12分許，恢復呼吸心跳，成功搶命，後續由醫院持續觀察治療。
消防人員初步從現場狀況了解，該名溺水男子疑走路不慎，跌入大排水溝，全案目前由學甲分局警方調查處理中。
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