台南市智慧停車暨數據應用論壇　攜手打造先進智慧交通城市

▲台南市交通局與中華民國交通工程技師公會，共同辦理「台南智慧停車暨數據應用論壇」，邀請國內產、學、研及各縣市政府等人士分享、交流台南市近年著力於智慧停車與數據應用的發展與創新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府運用智慧科技管理停車供需議題，率全國之先大規模建置智慧停車管理系統有成，6日交通局與中華民國交通工程技師公會共同辦理「台南智慧停車暨數據應用論壇」，邀請國內產、學、研及各縣市政府等各界先進共同分享、交流台南市近年著力於智慧停車與數據應用的發展與創新。

市長黃偉哲提到「交通運輸和市民的日常生活息息相關，滿足這方面的基本需求，守護日常通行安全；秉持『顧生活、有進步、好未來』的精神，交通建設將會穩步踏實持續進步。」交通需求日益增長，市府為了改善不斷增加的停車需求，將數位科技導入停車管理，將資訊看板、智慧停車柱、台南好停APP等資訊整合發布，讓民眾能夠更快速得到相關資訊，減少找尋停車格所耗費的時間與空汙，同時能減少整體道路壅塞狀況。

交通局長王銘德表示，停車管理一向都是各國都市智慧交通上的重要課題，因此透過智慧轉型提出相關對策與解決方法，包含大數據資料整合分析、APP即時服務、即時資訊減少繞駛、開單巡場路線優化、無紙化電子開單、停車繳費多元支付、交通預測政策調整…等；此外，智慧停車柱持續創新，結合電動車充電服務，減少找尋充電設施的時間，提供多元整合服務。

交通局表示，希望能夠透過這次論壇的辦理，與產、官、學各界先進切磋交流，共同研商智慧停車後續擴充面向與未來展望，彙整評估各項建議後逐步落實執行，期待能讓台南市智慧停車能夠更上一層樓，發揮更大的服務效益。