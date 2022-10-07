　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文日前出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，因致詞時使用「巨型讀稿機」引發各界熱議。對此，資深媒體人蘭萱表示，民眾如何看這件事與蔡英文聲勢及支持度有關，第一任期中，大家不會去討論或計較讀稿機問題，但現在不管從國家哪個層次來看，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況，因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，且酸她的程度就更嚴重了。

蘭萱6日在政論節目《少康戰情室》表示，蔡英文一直都是照稿朗讀，但有些時候大家覺得可以接受，有些時候大家覺得怎麼這麼糟糕，這跟他的聲勢與支持度是有關係的。

蘭萱指出，蔡英文在第一任期時，大家覺得她很棒，不會去討論或計較蔡英文讀稿機的問題，但現在不管從國家哪個層次來看，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況；因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，且酸她的程度就更嚴重了。

針對蔡英文看稿一事，蘭萱說，這在過去蔡英文兩任任期中都是非常大的話題，若有國安事件、對岸等相關話題，字斟句酌是應該的，但選舉有什麼好去影響到國家安全的？更何況像先前的殺警案，蔡英文面對家屬表達關切時，或像花東地震等談話都看稿子，「這種時候看稿令人覺得照章行事、按表操課，缺乏真正的感情與溫度。」

蘭萱痛批，蔡英文去造勢場中喊當選是一回事，「但事關老百姓安危、社會福祉，或大家心裡面覺得很痛的事情時，你還這樣照本宣科，到底蔡英文溫度在哪裡？對於真正關心人民的那個點到底有沒有？」

蘭萱更舉烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為例，她說澤倫斯基為何能成為戰爭時期的領袖，就是因為講話能有同理心，他感動烏克蘭人民所感動的、在乎全世界的人所在乎的，所以大家會認為不管主政能力怎樣，至少你跟我們站一起，「蔡英文在這事情上是一個比較大的問題。」

▼蔡英文「巨型讀稿機」遭轟。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼蔡英文「巨型讀稿機」遭轟。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

一家人吃霸王餐被罵翻！暖心男掏錢幫付　老闆娘得知真相超愧疚

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

萌弟引導「吉娃娃吃飼料」　下秒手中麵包被搶超傻眼

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

外傳2027前攻台　陳明通：讓中共知道動武不可能贏

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

更多熱門

相關新聞

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

距離台中市長選舉倒數50天，藍綠市長參選人不分日夜勤跑基層，盧秀燕要穩中求勝，蔡其昌拚知名度，副總統賴清德今天下午6點將第6度南下台中輔選，總統蔡英文更是來了7次，對此，盧秀燕上午主持女性後援會成立大會時表示，非常歡迎總統、副總統來台中，希望他們每次來，除了多多消費，促進台中經濟之外，更希望能參觀台中這幾年的重大市政建設，例如中央公園與多座國民運動暨兒童運動中心，多多關心台中。

蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

直擊！橘色惡魔快閃圓山飯店5分鐘

直擊！橘色惡魔快閃圓山飯店5分鐘

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

關鍵字：

蔡英文蘭萱

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面