蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文日前出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，因致詞時使用「巨型讀稿機」引發各界熱議。對此，資深媒體人蘭萱表示，民眾如何看這件事與蔡英文聲勢及支持度有關，第一任期中，大家不會去討論或計較讀稿機問題，但現在不管從國家哪個層次來看，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況，因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，且酸她的程度就更嚴重了。

蘭萱6日在政論節目《少康戰情室》表示，蔡英文一直都是照稿朗讀，但有些時候大家覺得可以接受，有些時候大家覺得怎麼這麼糟糕，這跟他的聲勢與支持度是有關係的。

蘭萱指出，蔡英文在第一任期時，大家覺得她很棒，不會去討論或計較蔡英文讀稿機的問題，但現在不管從國家哪個層次來看，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況；因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，且酸她的程度就更嚴重了。

針對蔡英文看稿一事，蘭萱說，這在過去蔡英文兩任任期中都是非常大的話題，若有國安事件、對岸等相關話題，字斟句酌是應該的，但選舉有什麼好去影響到國家安全的？更何況像先前的殺警案，蔡英文面對家屬表達關切時，或像花東地震等談話都看稿子，「這種時候看稿令人覺得照章行事、按表操課，缺乏真正的感情與溫度。」

蘭萱痛批，蔡英文去造勢場中喊當選是一回事，「但事關老百姓安危、社會福祉，或大家心裡面覺得很痛的事情時，你還這樣照本宣科，到底蔡英文溫度在哪裡？對於真正關心人民的那個點到底有沒有？」

蘭萱更舉烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為例，她說澤倫斯基為何能成為戰爭時期的領袖，就是因為講話能有同理心，他感動烏克蘭人民所感動的、在乎全世界的人所在乎的，所以大家會認為不管主政能力怎樣，至少你跟我們站一起，「蔡英文在這事情上是一個比較大的問題。」

▼蔡英文「巨型讀稿機」遭轟。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）