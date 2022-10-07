出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

▲總統蔡英文出席2022年玉山論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文7日上午出席玉山論壇開幕式並致詞。她表示，新南向政策是台灣印太戰略的核心，透過這項政策，致力強化與區域夥伴在安全及經濟等事務上的合作。隨著邁向後疫情時代，新南向政策將是台灣在亞洲的關鍵區域政策。未來，台灣將與區域戰略夥伴強化連結，共同為印太區域的安全與繁榮做出具體的貢獻。



蔡英文致詞時先歡迎帛琉總統惠恕仁來訪，帛琉捍衛民主的努力及對台灣的堅定支持，深受台灣人民讚賞，「我們也非常欽佩帛琉抵禦威權脅迫，並捍衛我們共享價值的勇氣」，誠摯歡迎今天現場及線上與會的來賓，各位的參與，象徵對台灣的堅定支持。

蔡英文指出，儘管許多防疫工作仍需進行，但全世界正努力擺脫疫情，「在我們向前邁進之際，仍需關注並合力解決區域及世界的重大問題」。

蔡英文說，隨著世界開始看到 COVID-19 疫情結束的曙光，今年玉山論壇將討論「振興、再定位與重啟連結」。而台灣正透過新南向政策，逐步邁向後疫情時代。

「台灣在2016年開始推動新南向政策，透過與南亞、東南亞國家及澳洲、紐西蘭的經貿投資夥伴關係、科技和醫療合作與教育及民間交流，促進區域繁榮。」蔡英文指出，過去6年來，台灣的新南向政策在促進公私民夥伴關係的跨領域協力合作之下，獲致豐碩成果，贏得夥伴及理念相近國家的肯定。

例如，台灣企業對東南亞的投資大幅增加。去年，台灣和新南向夥伴國家的雙邊貿易額創下1,490億美元的歷史新高。今年1月至7月，台灣對18個新南向國家的投資金額超過22億美元，占對外投資總額的43.9%。此外，今年第一季台灣上市公司的新南向投資收益，首度超越對中國的投資收益。

蔡英文說，這是因為台灣在資通訊、精密機械及智慧製造等產業的進步，透過雲端供應鏈整合管理、人工智慧大數據分析，可以為新南向夥伴量身打造更具彈性的智慧供應鏈，為台商打開更廣大的新南向市場。

「這也顯示，台灣企業將投資轉向新南向政策國家已成趨勢。另外，台灣的專業技術人力和高科技產能亦享譽國際。」蔡英文引用瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2022年「世界競爭力年報」（World Competitiveness Yearbook），台灣排名全球第7，「每千人研發人力」指標高居世界第1。

蔡英文說，政府將把握機會，為全球供應鏈重組做出貢獻，積極整合台灣的數位科技創新能力與新南向政策，推動「數位新南向」。這份貢獻強化台灣協助區域及全球經濟復甦和發展的能力。我們的高科技產業，特別是先進半導體產能，也將有助振興區域及全球經濟。

蔡英文表示，在全世界努力擺脫疫情，重新站穩腳步的重要時刻，台灣可以在區域發展與繁榮中扮演關鍵角色。此外，台灣也將積極因應氣候變遷及環境保護等議題，台灣長期與友邦和太平洋島國分享氣候監測技術和天然資源保育知識，並合作推動防減災氣候援外計畫。

蔡英文說，今年4月在帛琉舉行「我們的海洋大會」（OOC）中，臺灣展現海岸廢棄物清理、促進永續藍色經濟等一系列「向海致敬」政策倡議的執行成果，感謝主辦國帛琉和其他與會國家的正面回應，我想藉此機會再次恭喜惠恕仁總統成功舉辦今年「我們的海洋大會」。

蔡英文提到，印太地區是當前世界上成長最快的地區，也是形塑21 世紀和未來發展的地區。然而，近年來印太地區正遭遇重重的挑戰，尤其是區域安全及經濟秩序，正面臨來自威權體制的侵略野心及各種脅迫行動的威脅，長期以來區域中努力維護的民主價值和以規則為基礎的秩序，已遭到侵蝕。

「為了維護及確保印太地區的和平、穩定、發展與繁榮，我們需要一個嶄新的區域發展架構，來促進區域內有共同價值、理念相近民主夥伴間的集體合作。」蔡英文說，近年來，我們也看到了區域內各種建立新秩序的合作嘗試，例如美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、印太經濟架構（IPEF）談判啟動等等，相信透過更多的參與和共同努力，必然可以為印太地區創造新的願景，對區域人民有所助益。

蔡英文表示，雖然台灣站在對抗威權體制威脅的第一線，台灣堅韌的經濟及產業供應鏈仍在區域生態體系扮演了關鍵角色，「未來，在建構印太發展新架構上，台灣當然是不可或缺的夥伴」。

「新南向政策是台灣印太戰略的核心。」蔡英文說，透過這項政策，台灣致力強化與區域夥伴在安全及經濟等事務上的合作。尤其希望能夠與今天來參加玉山論壇的友好國家及夥伴們，共同為印太區域的安全與繁榮，做出具體的貢獻。

蔡英文表示，過去2年對大家而言都不容易，但都走過來了，相信大家現在更清楚知道，我們的生活及未來息息相關。和平、安全的世界得之不易，需要我們相互幫忙，往前邁進。

「隨著我們邁向後疫情時代，新南向政策將是台灣在亞洲的關鍵區域政策。」蔡英文說，台灣將與區域戰略夥伴強化連結，感謝理念相近國家凸顯台海地區和平穩定的重要性，「這是溫暖、友誼和夥伴關係的真實展現。我們一次次遭逢巨大挑戰，但大家齊心協力，總能贏得勝利」。