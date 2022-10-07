　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

▲總統蔡英文出席2022年玉山論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2022年玉山論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文7日上午出席玉山論壇開幕式並致詞。她表示，新南向政策是台灣印太戰略的核心，透過這項政策，致力強化與區域夥伴在安全及經濟等事務上的合作。隨著邁向後疫情時代，新南向政策將是台灣在亞洲的關鍵區域政策。未來，台灣將與區域戰略夥伴強化連結，共同為印太區域的安全與繁榮做出具體的貢獻。

蔡英文致詞時先歡迎帛琉總統惠恕仁來訪，帛琉捍衛民主的努力及對台灣的堅定支持，深受台灣人民讚賞，「我們也非常欽佩帛琉抵禦威權脅迫，並捍衛我們共享價值的勇氣」，誠摯歡迎今天現場及線上與會的來賓，各位的參與，象徵對台灣的堅定支持。

蔡英文指出，儘管許多防疫工作仍需進行，但全世界正努力擺脫疫情，「在我們向前邁進之際，仍需關注並合力解決區域及世界的重大問題」。

蔡英文說，隨著世界開始看到 COVID-19 疫情結束的曙光，今年玉山論壇將討論「振興、再定位與重啟連結」。而台灣正透過新南向政策，逐步邁向後疫情時代。

「台灣在2016年開始推動新南向政策，透過與南亞、東南亞國家及澳洲、紐西蘭的經貿投資夥伴關係、科技和醫療合作與教育及民間交流，促進區域繁榮。」蔡英文指出，過去6年來，台灣的新南向政策在促進公私民夥伴關係的跨領域協力合作之下，獲致豐碩成果，贏得夥伴及理念相近國家的肯定。

例如，台灣企業對東南亞的投資大幅增加。去年，台灣和新南向夥伴國家的雙邊貿易額創下1,490億美元的歷史新高。今年1月至7月，台灣對18個新南向國家的投資金額超過22億美元，占對外投資總額的43.9%。此外，今年第一季台灣上市公司的新南向投資收益，首度超越對中國的投資收益。

蔡英文說，這是因為台灣在資通訊、精密機械及智慧製造等產業的進步，透過雲端供應鏈整合管理、人工智慧大數據分析，可以為新南向夥伴量身打造更具彈性的智慧供應鏈，為台商打開更廣大的新南向市場。

「這也顯示，台灣企業將投資轉向新南向政策國家已成趨勢。另外，台灣的專業技術人力和高科技產能亦享譽國際。」蔡英文引用瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2022年「世界競爭力年報」（World Competitiveness Yearbook），台灣排名全球第7，「每千人研發人力」指標高居世界第1。

蔡英文說，政府將把握機會，為全球供應鏈重組做出貢獻，積極整合台灣的數位科技創新能力與新南向政策，推動「數位新南向」。這份貢獻強化台灣協助區域及全球經濟復甦和發展的能力。我們的高科技產業，特別是先進半導體產能，也將有助振興區域及全球經濟。

蔡英文表示，在全世界努力擺脫疫情，重新站穩腳步的重要時刻，台灣可以在區域發展與繁榮中扮演關鍵角色。此外，台灣也將積極因應氣候變遷及環境保護等議題，台灣長期與友邦和太平洋島國分享氣候監測技術和天然資源保育知識，並合作推動防減災氣候援外計畫。

蔡英文說，今年4月在帛琉舉行「我們的海洋大會」（OOC）中，臺灣展現海岸廢棄物清理、促進永續藍色經濟等一系列「向海致敬」政策倡議的執行成果，感謝主辦國帛琉和其他與會國家的正面回應，我想藉此機會再次恭喜惠恕仁總統成功舉辦今年「我們的海洋大會」。

蔡英文提到，印太地區是當前世界上成長最快的地區，也是形塑21 世紀和未來發展的地區。然而，近年來印太地區正遭遇重重的挑戰，尤其是區域安全及經濟秩序，正面臨來自威權體制的侵略野心及各種脅迫行動的威脅，長期以來區域中努力維護的民主價值和以規則為基礎的秩序，已遭到侵蝕。

「為了維護及確保印太地區的和平、穩定、發展與繁榮，我們需要一個嶄新的區域發展架構，來促進區域內有共同價值、理念相近民主夥伴間的集體合作。」蔡英文說，近年來，我們也看到了區域內各種建立新秩序的合作嘗試，例如美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、印太經濟架構（IPEF）談判啟動等等，相信透過更多的參與和共同努力，必然可以為印太地區創造新的願景，對區域人民有所助益。

蔡英文表示，雖然台灣站在對抗威權體制威脅的第一線，台灣堅韌的經濟及產業供應鏈仍在區域生態體系扮演了關鍵角色，「未來，在建構印太發展新架構上，台灣當然是不可或缺的夥伴」。

「新南向政策是台灣印太戰略的核心。」蔡英文說，透過這項政策，台灣致力強化與區域夥伴在安全及經濟等事務上的合作。尤其希望能夠與今天來參加玉山論壇的友好國家及夥伴們，共同為印太區域的安全與繁榮，做出具體的貢獻。

蔡英文表示，過去2年對大家而言都不容易，但都走過來了，相信大家現在更清楚知道，我們的生活及未來息息相關。和平、安全的世界得之不易，需要我們相互幫忙，往前邁進。

「隨著我們邁向後疫情時代，新南向政策將是台灣在亞洲的關鍵區域政策。」蔡英文說，台灣將與區域戰略夥伴強化連結，感謝理念相近國家凸顯台海地區和平穩定的重要性，「這是溫暖、友誼和夥伴關係的真實展現。我們一次次遭逢巨大挑戰，但大家齊心協力，總能贏得勝利」。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

喜馬拉雅山「核災級雪崩」　10秒吞30帳篷！眾人奔逃

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

外傳2027前攻台　陳明通：讓中共知道動武不可能贏

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

更多熱門

相關新聞

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

總統蔡英文日前出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，因致詞時使用「巨型讀稿機」引發各界熱議。對此，資深媒體人蘭萱表示，民眾如何看這件事與蔡英文聲勢及支持度有關，第一任期中，大家不會去討論或計較讀稿機問題，但現在不管從國家哪個層次來看，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況，因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，且酸她的程度就更嚴重了。

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

直擊！橘色惡魔快閃圓山飯店5分鐘

直擊！橘色惡魔快閃圓山飯店5分鐘

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

關鍵字：

蔡英文玉山論壇

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面