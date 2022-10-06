國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

▲蔡英文出席「111年國慶總統府建築光雕展點燈儀式」。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

文化總會今年國慶光雕展演「寶島有光‧土地之愛」6日點燈，用超廣角的布幕及巨型的光雕投影，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現跨足影視音和文化藝術等各領域的台灣國寶級世紀經典。對此，兼任文總會長的總統蔡英文表示，希望未來每個世代的創作者，都能持續創作，為每一個時代的台灣，留下更多深刻而且創新的詮釋。

今年國慶光雕主題為「寶島有光・土地之愛」，重現台灣文化藝術的世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，去年才在相隔一世紀後重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」，則是展演壓軸重頭戲。

本次點燈晚會由「臺北爵士大樂隊」（TJO）開場表演，演出寶島歌王歌后洪一峰、文夏、紀露霞的作品等精彩曲目；而點燈儀式前則由「瘋戲樂工作室」，以音樂劇《台灣有個好萊塢》的精彩橋段，邀請蔡英文等人上台啟動點燈。

蔡英文在致詞時表示，這幾年來，每到國慶期間，總統府的光雕展演，已經成為大家最期待的節目之一，今年呈現了不同時期的台灣文藝作品，經典是不會褪色的，透過展演重溫不同世代的經典作品，也共同見證台灣文化蓬勃多元的發展，「相信不同世代的人，都會聽到自己熟悉的流行歌曲。」

▼蔡英文出席「111年國慶總統府建築光雕展點燈儀式」。（圖／記者周宸亘攝）



蔡英文也提到，台灣電影在國際上具有獨特風格和特色，這次展演呈現了許多早期的台灣電影，超過半世紀以來的精采畫面，非常難得一見。

對於本次光雕，文總指出，今年展演由曾以文總2019國慶光雕獲德國紅點設計獎的陳怡潔藝術工作室策展，林曼麗擔任藝術顧問，金馬獎得主黃信堯導演協助錄製口白；素材的豐富度、作品的精緻細膩、配樂的多元繽紛及典故均創下光雕開辦6年來的新高。

文總表示，節目內容向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬，林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作也重現在世人眼前，而歷經百年後重現風華的「甘露水」也將現影，讓在一世紀前呼籲「台灣人共創藝術Formosa時代」的創作者黃土水，其精神能夠繼續流傳下去。

有關光雕展演場次，從10月6日至10日，每天晚上展演19：00、 19：30、20：00、20：30、21：00、21：30計6場，每次約12分鐘。

▼蔡英文出席「111年國慶總統府建築光雕展點燈儀式」。（圖／記者周宸亘攝）

