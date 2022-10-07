正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕：來台中也要多多捧場店家

▲▼盧秀燕主持婦女後援會成立大會時表示，她非常歡迎總統、副總統來台中，呼籲多多捧場店家、參觀市政建設。（圖／盧秀燕競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離台中市長選舉倒數50天，藍綠市長參選人不分日夜勤跑基層，盧秀燕要穩中求勝，蔡其昌拚知名度，副總統賴清德今天下午6點將第6度南下台中輔選，總統蔡英文更是來了7次，對此，盧秀燕上午主持女性後援會成立大會時表示，非常歡迎總統、副總統來台中，希望他們每次來，除了多多消費，促進台中經濟之外，更希望能參觀台中這幾年的重大市政建設，例如中央公園與多座國民運動暨兒童運動中心，多多關心台中。

至於最近網路的聲量調查，盧秀燕表示，以台中市來講，一年來至少有1百份的民意調查，無論好或不好，她一貫的態度都是尊重民調並參考，最重要是爭取民眾的支持，選舉要到投票當天，才會知道真正結果，所以會持續誠懇地向市民朋友請託，拿出政績，一步一腳印，勤走基層，謙虛認真才是唯一而且最好的辦法，絕對不能掉以輕心。

有媒體也詢問，盧市長週末是否要到新竹市為市長參選人林耕仁輔選？盧秀燕提到，選舉只剩50天，時間非常寶貴，她會優先做好市政，其次也要為台中在地的議員、里長輔選，當然外縣市也有邀約她去輔選，她都會盡量安排，全力協助，因為行程非常多，如果有安排不周也請大家多多包涵。