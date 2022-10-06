實況主國動預言「蔡英文死訊」致國家產生動盪　依社維法罰款

▲實況主國動。（圖／翻攝自國動臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名實況主「鼻地大師國動」（本名張葦航），日前在實況直播時，張貼公告以預言的方式說，「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等話，被認定散布謠言。新北地方法院三重簡易庭裁定出爐，依違反社維法罰款3000元，不服可於可於5日內提出抗告。

判決書指出，國動8月1日在Twitch（圖奇）遊戲影片串流媒體平台直播中，張貼公告「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等話，經警方認定散佈謠言，足以影響公共安寧而傳喚。國動到案後辯稱，當時大家都在討論印度神童，他單純跟風預言一件事，沒有什麼特別的意思。

新北地方法院三重簡易庭日前審結，認為國動為智識健全的成年男子，稍加查證，即可知其所發布的貼文內容當與實際情況不符，卻率然不顧，逕自予以散發傳佈，進而提供予圖奇串流媒體平台直播中的不特定多數人觀閱瀏覽，已足認被移送人主觀上具有散佈「蔡英文死了」訊息之故意。

新北地方法院三重簡易庭表示，該訊息足以使看到的民眾心生恐慌，擔憂現任總統「蔡英文」是否突遭變故身亡，致國家產生動盪，因而有害於公共安寧，因此依社會秩序維護法第46條、第63條第1項第5款裁罰3000元罰鍰。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完