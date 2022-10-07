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直擊！「橘色惡魔」快閃圓山飯店5分鐘嗨翻　2場公開排演時間曝

記者黃翊婷／綜合報導

日本京都橘高校吹奏部應文化總會邀請，5日抵達台灣準備在下週的國慶大會演出。橘高校學生6日一早還在圓山飯店大廳快閃演出大約5分鐘，精準的演奏搭配輕快的舞步，吸引許多民眾圍觀，也讓大家十分期待國慶大會的正式表演。

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／文化總會）

▲橘高校吹奏部在圓山飯店大廳快閃演出。（圖／文化總會，下同）

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京都橘高校吹奏部在日本擁有超高人氣，曾創下YouTube影片破4000萬人次觀看紀錄，不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出，而且有別於風格威武嚴肅的三軍樂儀隊，橘高校吹奏樂部的表演方式是充滿青春朝氣的，百名穿著橘色短裙的少女在吹奏時走位，並邊吹邊跳，融入活潑的舞蹈與笑容，給人帶來相當歡樂愉快的氣氛，因而獲封「橘色惡魔」的稱號。

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▼▲橘高校吹奏部有「橘色惡魔」之稱。

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

文化總會人員上個月親自拜訪京都橘高校，邀請橘高校吹奏部來台參加國慶大會演出。橘高校學生5日抵達台灣，6日一早就在圓山飯店大廳快閃演出，所有學生穿著制服，精準的演奏搭配輕快的舞步，還有燦爛的笑容，青春洋溢的氛圍一下子感染全場，讓現場民眾十分驚豔。

橘高校吹奏部除了將在國慶當天演出，在此之前，還有2場公開排練活動，第一場是10月7日的國慶大會預演（下午2點至5點），地點位於總統府前，預計出場時間為下午2點20分；第二場是在10月9日（下午3點至5點），到時橘高校學生將與北一女及曉明女中學生在兩廳院廣場進行交流。

▼橘高校學生與北一女與樂儀隊師生進行交流。

▲▼日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，今赴北一女交流，而總統蔡英文送上圓山飯店珍奶慰勞。（圖／文化總會提供）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

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