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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南鳳凰古城突宣佈「全城靜默」　滯留旅客明年可免費暢遊

▲▼ 鳳凰古城疫情。（圖／翻攝自微博）

▲7天長假期間，湖南多地因疫情加大管控。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「十一長假」期間，不少民眾選擇外出旅遊，不過湖南知名景區「鳳凰古城」突然宣佈，因出現新冠陽性個案，自6日8時起實施「全城靜默」，具體解除時間待定；為表歉意，滯留旅客明年可以免費暢遊全縣A級景區。有民眾發文表示，「無奈，真的只有無奈。」

湖南鳳凰縣6日發布通告，稱在發現4例省外輸入新冠陽性感染者後，又在全員核酸檢測中發現1管「混管」陽性，為實現早日動態清零，決定自10月6日8時起，在縣城區臨時實施全域靜默管控，具體解除時間待定。

通告指出，在臨時靜默管控期間原則上人員只進不出，倡導城區外人員在此期間非必要不來城區，確需進城的，需持48小時內核酸檢測陰性證明方可進入。

6日晚間，鳳凰縣發佈《致留居鳳凰的遊客朋友》，對遊客帶來諸多不便表示歉意，「我們感同身受您的焦慮，理解您歸家的心情，但我們必須清醒地認識到，在沒有確認您自身安全的情況下，歸家後的相聚可能帶來疫情傳播，我們誠懇地向您建議，把風險留下來，把安全帶回家。」

鳳凰縣承諾，所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客，將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊，「湘西會更美，只為您要來！」

鳳凰古城。（圖／CFP）

▲鳳凰古城。（圖／CFP）

據鳳凰縣政府門戶網站，鳳凰是首批中國旅遊強縣、國家AAAA級景區，湖南省湘西土家族苗族自治州所轄八縣市之一。鳳凰古城2001年成為「國家歷史文化名城」，2006年列入「中國世界文化遺產預備名錄」，2007年被評為「中國旅遊強縣」，2012年晉升國家級風景名勝區。

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