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秋天常感口乾舌燥！美女醫點名「新冠痊癒」別大意：少吃蔥薑辣

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲秋老虎發威，白天天氣仍炎熱難耐。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許宥孺／高雄報導

秋老虎發威，白天常感到乾燥悶熱，不少人會在季節交替之際，呼吸道症狀容易發作。中醫師表示，秋季飲食要注意「少辛多酸」，體質燥熱者少吃辛辣食物，尤其新冠癒後常出現燥熱現象，不少民眾會貪食冷飲，使症狀反覆，建議可以藉由秋天飲食調養，減少長新冠症狀。

▲佑昌馬光中醫診所中醫師王彥喬。（圖／馬光中醫診所提供）

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▲佑昌馬光中醫診所中醫師王彥喬。（圖／馬光中醫診所提供）

佑昌馬光中醫診所中醫師王彥喬表示，中醫認為，秋燥最容易傷害到嬌弱的肺系統，包括口、鼻、肺臟及皮膚毛細孔等，產生皮膚乾、喉嚨發癢、咳嗽、口乾舌燥等「秋燥」現象。尤其炎夏活動力強、損耗多，身體流失水分及滋潤度，秋季更需要特別的飲食調養，來回復身體狀況，並儲存對抗寒冬的能量。

「少辛多酸」是秋季的健康飲食原則！王彥喬說，辛辣食物會發散耗氣，酸的食物可以收斂氣，所以要少食辛辣並多吃潤肺食物，首選是百合，其次可多吃白木耳、山藥、蜂蜜、秋葵、蓮藕、蓮子、甘蔗、蘿蔔、梨子等可以滋潤身體食物。

▲▼蔥,青蔥,蔥白。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲體質燥熱者少吃辛辣食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

體質較燥熱的朋友應少吃辛辣食物，如蔥、薑、辣椒、胡椒，防止辛溫助熱，惡化肺燥症狀，若是屬於較虛寒體質的朋友，可在深秋時適量食用生薑、紅棗、桂圓等溫潤食物，增加氣血循環，對抗溫差。

王彥喬指出，在臨床上也發現新冠肺炎患者的癒後多有燥熱現象，一方面因為發炎之後，鼻咽腔及氣管黏膜都流失水分、黏膜偏乾燥，因而咳嗽、痰黏、口乾渴等症狀會持續較久；另一方面因為炎熱難耐、貪食冷飲，病程一周後便肆意飲冷損耗正氣(免疫力)而使得症狀反覆，甚至出現其他便祕、蕁麻疹、不明紅疹等化熱症狀而難以痊癒。建議可以藉由秋季養生這些滋潤的飲食，以及充足的水分來保養身體減少長新冠症狀。

另外，王彥喬中醫師也推薦每天花點時間按摩穴道養生，每天按摩10分鐘、可一日數次。

• 合谷穴（打開虎口，大拇指與食指之間）︰可增強免疫力、減少感冒、咳嗽。
• 三陰交穴（腳踝內側最高點，往上三吋，即約四指寬的位置）：可多生津液，減少口乾便祕等。
• 內關穴（手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上兩吋，約三手指寬處）：可穩定情緒。

▲合谷穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲合谷穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲三陰交穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲三陰交穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲內關穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲內關穴。（圖／馬光中醫診所提供）

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