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新北9點開搶！次世代疫苗「各縣市預約連結」來了　QA一次看

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲18歲以上符合次世代疫苗接種者，多個縣市已開放預約。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／整理報導

莫德納次世代疫苗10／11放寬至18歲以上全面開打，目前庫存量還有266萬劑，而雙北等多個縣市也在近日陸續開放預約登記，其中新北市於今（7）日晚上9時截止，欲接種的民眾要把握機會！次世代疫苗該如何預約、又有哪些副作用？《東森新媒體ETtoday》整理6大QA帶你一次看。

Q1：哪些人可接種次世代疫苗？

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莫德納次世代疫苗對象一口氣放寬，指揮中心5日公布，將從10/11起擴大納入18～49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。

莫德納次世代疫苗兩階段優先對象都已經開放接種，包含已經於9/24開打的第一階段對象：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

10/3開打的第二階段對象則是：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50～64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

Q2：次世代疫苗如何預約？

台北市第32期新冠疫苗已於昨（6）日開放預約，截至今日晚上9時，各區還有零星名額可預約，凡滿18～49歲符合資格者，自10／11起，可接種莫德納次世代疫苗；而新北市則從7～8日，上午9時至晚上8時開放預約，預約接種時間為10／11至16日，接種地點為「新北市合約院」所及「中和Global Mall」。

「台北市」莫德納次世代疫苗預約網站

「新北市」莫德納次世代疫苗預約網站

「台中市」莫德納次世代疫苗預約網站

「彰化縣」莫德納次世代疫苗預約網站

「台南市」莫德納次世代疫苗預約網站

「高雄市」莫德納次世代疫苗預約網站

次世代疫苗預約接種，可進入疾管署「COVID-19疫苗接種院所地圖」，於右上角「劑次篩選處」點選欲接種之劑次與廠牌，再依據該縣市與行政區，查詢有提供疫苗施打的醫療院所進行電話預約即可。

▼新北市開放18歲以上預約莫德納次世代疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

新北市莫德納次世代疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

Q3：施打間隔時間？

因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑（包含現行單價及次世代雙價疫苗）接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月（12週）以上：

－基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑

－第一次追加劑與第二次追加劑

－第二次追加劑與第三次追加劑之間隔

－確診後亦需間隔3個月後接種。

指揮中心指揮官王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為追加劑使用，和上一劑要間隔3個月，不管是前一劑打的是基礎劑、基礎劑加強劑、或各劑追加劑都要間隔3個月，也就是說，可以作為第三劑、第四劑甚至第五劑來打。

Q4：次世代疫苗的副作用？

目前已通過食藥署EUA的莫德納次世代疫苗發生的局部/全身性不良反應頻率與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見的不良反應主要是注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，未發現新的安全疑慮。

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心強調，次世代疫苗數量充足，會視打氣增購。（示意圖／記者李毓康攝）

Q5：第三階段開放18歲以上都可接種，疫苗數會不會不夠？

指揮中心發言人莊人祥5日指出，次世代疫苗4批總計到貨299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。18～49歲符合可接種次世代疫苗追加劑共有930萬人，當中有152萬人曾經確診需扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

由於50歲以下族群還沒有開放接種第二追加劑（第四劑），本次符合資格對象大多數是接種完第三劑準備接種第四劑者（約808萬人），另有少部分僅打完基礎劑（約121.8萬人）可以接種第三劑。

王必勝則表示，若打氣很踴躍，隨時會再與莫德納公司協調進貨，疫苗數量足夠，國人不用擔心。

Q6：次世代疫苗可以和流感疫苗一起打嗎？

新北市衛生局表示，莫德納次世代疫苗可以和流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，呼籲民眾應落實勤洗手、外出全程佩戴口罩等個人防護措施；儘早接種次世代疫苗，及早獲得保護力。

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