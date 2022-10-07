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快訊／公費清冠一號使用對象今檢討！　指揮中心14:00說明

▲▼10/5中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/7）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。公費清冠一號使用對象日前一度限縮，後來緊急放寬3項條件適用，實施近3週後於今天開會進行對象檢討，相關結果預期記者會中說明。

衛福部原規劃限縮清冠一號公費對象，比照口服抗病毒藥物僅供65歲以上等高風險族群，引發中醫界反彈，經衛福部緊急開會修正適用範圍，放寬至民眾只要確診新冠，且符合發燒、咳嗽等三項條件之一就可以公費使用，並於9月15日開始實施，並且再視情況進行調整。

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▲▼教育部說明10/13起全國各級學校「校園防疫措施」調整。（圖／指揮中心提供）

此外，因應10/13邊境鬆綁，教育部配合指揮中心防疫政策，自111年10月13日起，調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」在符合一定條件下，可到校上課、上班。幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。

依照新規範，有症狀不能到校；至於無症狀者方面，接種不足三劑疫苗，採取3+4，前3天居家隔離，後4天轉自主防疫時，有2日內快篩陰性，可到校上班上課，如果接種3劑疫苗，則採取0+7自主防疫，有2日內快篩陰性，可到校上班上課。不過也引發反彈，認為變相要求打3劑疫苗，以小學來說打滿3劑者也不多，相關狀況預期也會進一步說明。

另疫苗銷毀部分，衛福部長薛瑞元昨接受訪問表示，目前各廠牌新冠疫苗總計銷毀400萬劑，當中有120萬劑為高端，剩餘280萬劑則以AZ為主，另也有部分莫德納、BNT疫苗；高端採購500萬劑，有120萬劑銷毀，銷毀比例最高。

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