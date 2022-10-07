新疆官員揭2個月未「動態清零」原因　最大短板是PCR檢測

▲伊犁哈薩克族人。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆官方日前坦言，此輪疫情是新疆歷史上，感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，而防控工作中的最大短板則是核酸檢測（PCR），「這些問題給全區防控工作造成被動，教訓是十分深刻的，需要我們認真反思。」

據《新疆日報》報導，新疆自治區副主席劉蘇社近日指出，本輪疫情持續2個月仍未實現「動態清零」目標，之所以久拖不決，一方面是因為Omicron變種株傳染性強、傳播速度快，潛伏期短，另一方面是防控工作出現問題和短板。

劉蘇社表示，核酸檢測成為新疆防控工作中的最大短板。一是核酸能力依然不足，陽性感染者處置速度趕不上疫情傳播速度，導致風險人員管控不到位，疫情社會面傳播難以快速阻斷。

他接著指出，二是一些地方有相當一部分的核酸採樣人員為非專業人員，存在操作不規範、採樣質量不高的問題，再加上標本儲存不當、送檢不及時等問題相互疊加，影響了核酸檢測質效；三是一些核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數較多，成為疫情傳播的重要風險源。

另外，劉蘇社也檢討了其他問題，包括對高中低風險區劃分不科學不精準，高風險區劃得過大，加大管理難度，增加了傳播風險；對一些真正需要「靜態管理」的小區、社區，卻未能嚴格執行居民足不出戶要求；存在簡單化、「一刀切」、層層加碼、粗放管理等現象，致使各類依法科學精準的防疫政策難以有效落實到位。

▲官員指出，核酸檢測成為新疆防控工作中的最大短板。（示意圖／CFP）

「這些問題給全區防控工作造成被動，教訓是十分深刻的，需要我們認真反思。」劉蘇社表示，將毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，堅決杜絕簡單化、「一刀切」、層層加碼等問題，「緊緊依靠各族群眾力爭早日打贏這場疫情防控攻堅戰。」

據早前報導，新疆4日宣佈暫停全疆離疆客運列車、繼續暫停省際客運班線和省際包車業務、執行疆外航班的客座率控制在75%以內等，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

劉蘇社表示，堅決扛起防範疫情外溢的「重大政治責任」，把防外溢作為當前疫情防控重中之重，加強源頭管控，「為黨的20大勝利召開營造良好環境。」