高端預計銷毀170萬劑　衛福部長「這沒什麼」：以前流感疫苗報廢52%

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部長薛瑞元6日於立法院財政委員會證實，高端疫苗過期銷毀數量已經達到120萬劑，後續如果陸續到期，最高銷毀量恐達到170萬劑；對於疫苗銷毀問題，衛福部長薛瑞元7日在立法院會前受訪時表示，以前流感疫苗也報廢52%，「這個沒有什麼。」薛強調，任何疫苗屆期一定要銷毀，不能施打在人的身上。

立法院7日邀請行政院長蘇貞昌、主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

根據審計部報告，到111年9月底止，國內採購疫苗數量6841萬餘劑，受贈疫苗2426萬餘劑，合計有9267萬餘劑；其中已經到貨6595萬餘劑，耗用5787萬餘劑。其中針對高端疫苗採購500萬劑，已經有448萬劑消耗，當中也包含捐贈給索馬利蘭的15萬劑。

薛瑞元6日接受訪問表示，目前各廠牌新冠疫苗總計銷毀400萬劑，當中有120萬劑為高端，剩餘280萬劑則以AZ為主，另也有部分莫德納、BNT疫苗。未來採購如果高端維持原來劑型，對變異株效果比較不好，就不打算繼續採購。

對於疫苗報廢問題，薛瑞元7日在立法院會前受訪時表示，以前流感疫苗也報廢52%，「這個沒有什麼。」薛強調，任何疫苗屆期一定要銷毀，不能施打在人的身上。