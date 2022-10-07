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約砲神器配對22歲妹！男全裸綑綁突然被砍　爆血垂死她下單叫外送

22歲女在家約砲！「膠帶綑綁全裸男」揮刀狂砍　冷血下單叫外送。（圖／翻攝自Colorado Springs Police Department）

▲女子攻擊男子後，還用外送平台叫食物吃。（圖／翻攝自Colorado Springs Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州22歲女子杜利(Lauren Marie Dooley)用Tinder約砲一名男子，她脫去男子衣服後，突然用膠帶把人綑綁，對方雖然覺得奇怪但為了增加情趣同意，沒想到上床後，她拿起一把菜刀瘋狂攻擊，之後還像沒事一樣下單叫外送食物。

22歲女子杜利被控，上週在科羅拉多泉(Colorado Springs)家中，持刀攻擊21歲約會男子。起訴資料顯示，杜利誘使男子脫去全身衣服，在沙發上進行口交，後來用膠帶綁住對方手腳，受害者當下雖然覺得奇怪，但還是同意，結果杜利突然拿出一把刀威脅。

受害者表示，當下他很害怕杜利會傷害他，便乖乖躺在床上，結果左肩遭杜利刺傷，後來脖子被緊緊勒住導致呼吸困難，整個過程約20秒，杜利暫時停下動作，跑去拿了一條皮帶再繼續施虐，後來檢查他的脈搏確定人還活著，便把流血的他塞進浴室，用手機叫外送。

外送員抵達時，杜利威脅受害者，如果敢求救就會殺人，她吃完食物後強迫受害者上床，對方好不容易等到她睡著趕緊逃跑，她還一路追殺到停車場，後來有人幫忙報案男子才獲救。杜利目前被控二級綁架、二級攻擊和威脅等罪，若是罪成將面臨最高25年刑期，本案將於7日開庭。

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