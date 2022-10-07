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美軍發動空襲！擊斃2名ISIS高階成員　包括組織5大頭目之一

▲▼駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍證實擊斃伊斯蘭國高階成員。圖為駐敘利亞美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國6日證實，美軍5日、6日連續兩天在敘利亞發動突襲行動，擊斃2名伊斯蘭國（ISIS）高階成員，其中一人是組織排名前五頭目之一、敘利亞境內ISIS的2號人物阿布阿拉（Abu ‘Ala）。

綜合CNN、路透報導，美軍中央司令部在該地區的部隊花費超過1000多個小時，收集目標人物相關情報，在當地6日下午6時23分左右發動空襲，擊斃敘利亞境內ISIS的2號人物阿布阿拉，以及負責囚犯事務的ISIS成員卡塔尼（ Abu Mu’Ad al-Qahtani）。

美方表示，6日的行動並未造成美軍人員死傷，相關設備也沒有受損，依據初步評估，沒有平民傷亡。不過令人關注的是，儘管美國在敘利亞針對伊斯蘭國成員已發動多次突襲，但6日的行動是首度在效忠於總統阿薩德（Bashar al-Assad）部隊控制區內執行。

另方面，在6日突襲行動展開之前，美軍5日晚間也在敘利亞東北部發動另外一次突襲，擊斃負責走私武器、支持伊斯蘭國行動的ISIS成員沙姆里（Rakkan Wahid al-Shammri）。沙姆里在此次突襲中被擊斃，他的一名同夥受傷，另外2人被美軍拘留。國防官員透露，這次突襲為美國單方面的行動，美國特種部隊使用直升機執行任務。

CNN指出，美國仍持續在敘利亞追捕伊斯蘭國領導階層成員，在如此短的時間內接連進行突襲行動，意味著美國加大對恐怖組織的打擊力道。

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