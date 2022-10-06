　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

▲▼解剖，法醫，屍體,顯圖。（圖／視覺中國）

▲醫生下刀時意外發現患者可能沒死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯發生一起誇張案件，一名55歲男子在醫院接受治療時被護士認為死亡，在沒有給予死亡證明的情況下就把他裝進屍袋送到太平間，結果醫生要開膛取出待捐贈器官時，發現「屍體」竟然流出新鮮血液，還睜開眼睛看著他，把他給嚇了一跳。

事件發生在珀斯西南部的羅金漢總醫院(Rockingham General Hospital)，這名55歲男子在該醫院接受安寧緩和醫療，上月5日晚間卻在沒有死亡證明的情況下被裝入屍袋，由於他是器官捐贈者，隔天醫生前來開刀要取走待捐贈器官時，意外發現他可能還活著。

醫生在給驗屍官的報告中寫道，他發現病人手臂的傷口中流出新鮮血液，四肢也從原本放置的位置移動，眼睛還是睜開的，「從傷口的血液、手臂位置和眼部等跡象，我認為與一般會送到太平間的人不太一樣」。

醫院工作人員表示，這名男子從病房被送到太平間時，眼睛是閉上的，身上穿著乾淨的病人袍，後來被登記死亡時間為9月6日，然而家屬注意到，男子明明是5日被宣告死亡，死亡時間卻是6日，懷疑男子被送到太平間時可能還活著。

醫生面對家屬質疑，決定把案件通報醫院。誇張事件引發政界人士批評，「竟然發生這種醫療失誤，真是可怕與不可原諒」、「這些指控令人不安，當局需要進行徹底且透明的調查」。

國家驗屍官辦公室發言人表示，死因裁判法庭10月3日開始調查本案，由於案件正在調查中，法院將不會對外公開相關案情。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／南投某大學濺血！　男大生持美工刀劃傷同學
快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°
「山間神獸」跑進台中社區！一蹬踩過特斯拉　4機車全倒
快訊／柔道男神楊勇緯擊敗東奧銅牌　晉級世錦賽4強
三重警打錯人！新北局長出面拍肩　他全程「點頭+微鞠躬」不領情
快訊／國安基金進場57天　砸112億護盤
快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官「殺妻兒後輕生」
23歲男被打死「陽光帥照曝光」　身材壯碩「扛冰箱到1-3樓」
LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

35歲男跳舞祭神突然倒地猝死　爸得知他死訊崩潰也「當場死亡」

男友玩遊戲偷吃女玩家　女發現是「20歲親妹」崩潰匕首插心殺人

置物櫃「染血手提袋」發現9歲女童屍體　被爸媽關地下室抽搐慘死

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

恐怖繼母揮刀閹割5歲男童　三度燒燙傷送醫衣服掀開「全是瘀傷」

「目睹車輪壓6歲孫頭上」爺爺崩潰阻止　司機詭笑狂輾3次當場殺人

男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

明星教授「上課教太難」遭開除！學生成績爛炸　崩潰連署抗議

快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官殺妻兒後輕生

快訊／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！前警官犯案仍在逃

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

明星教授「上課教太難」遭開除！學生成績爛炸　崩潰連署抗議

快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官殺妻兒後輕生

快訊／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！前警官犯案仍在逃

印度山洪暴發8死　百人群聚河邊「多人被沖走」集體逃命畫面曝光

男大生找15歲少女聊色！直呼「想榨乾」丟裸體自慰照　對話全曝光

12天射6次飛彈！日本譴責北韓挑釁　岸田文雄怒批「無法容忍」

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

俄烏開戰後首見！烏軍挺進盧甘斯克　舉國旗比YA合影

布吉納法索「9個月政變2次」　新軍事強人獲任命為總統

以為遇真愛！「這3類人」10月需注意爛桃花　別傻傻被騙了

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

辦公室最無法接受的行為？網點名「1舉動」喊噁：到哪都有這種人

為出國提前熱身！菲律賓長灘島攻略玩法、朝聖日風小島「聖母岩」

週三海鮮日4人同行送生蠔或龍蝦　美福牛排館十週年優惠10／11開跑

《鬥陣特攻2》強制電話認證太擾民　玩家不滿炎上暴雪回應了

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」：比一般人還糟糕

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

潘越雲慘跌「整隻手扭曲變形」！　急診送醫曝最新病況

貓被影印機嚇壞狂抖9下！　小手試探嚇到彈起媽笑翻

國際熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

22%男性會在上班時間自慰！

俄兵「口器連結ing」慘遭烏克蘭彈襲　影片瘋傳

即／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！

即／泰國托兒所狂殺38人　槍手殺妻兒後輕生

喜馬拉雅山雪崩畫面曝　30帳篷10秒被吞噬

即／南韓「速繪大師」金政基猝逝

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

聯合國：全球經濟快崩潰　比2008慘

普丁心腹女兒被炸死　美：與烏克蘭有關

她健身拍搖臀片　被踢會員怨業者保守

男熱舞突然猝死　爸得知死訊也當場死亡

更多熱門

相關新聞

玩水上摩托車　她下體撞爆裝人工肛門

玩水上摩托車　她下體撞爆裝人工肛門

澳洲一名22歲女子乘坐水上摩托車時，駕駛無預警加速，導致她在後座不慎滑跤、整個人往後摔，機身部位正好卡在雙腿之間、重擊會陰部，不僅當場爆血，甚至肛門嚴重撕裂，必須裝上腸造口，也就是俗稱的人工肛門，直至傷口癒合。這起罕見病例被發表在期刊《創傷病例報告》（Trauma Case Reports）。

即／23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包

即／23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包

陳明通訪泰情資遭駭翻版！　澳洲國防部長赴星飯店資料也外洩

陳明通訪泰情資遭駭翻版！　澳洲國防部長赴星飯店資料也外洩

鄰居曬毛孩萌照　出借愛犬求假日玩伴

鄰居曬毛孩萌照　出借愛犬求假日玩伴

街景活春宮！女趴車前「公路野戰」畫面曝

街景活春宮！女趴車前「公路野戰」畫面曝

關鍵字：

屍體停屍間太平間澳洲珀斯紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面