連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對





▲國民黨再揭陳吉仲抄襲鐵證。（圖／國民黨文傳會提供，下同）



記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲研究計劃抄襲案再爆新事證！國民黨今（6）日再次揭露陳吉仲研究計劃抄襲的新鐵證，不僅涉嫌嚴重抄襲、未註明出處，更與學生論文高度重疊內容，質疑陳吉仲以高度重疊來交報告爽領研究費總共高達770萬元，要求陳吉仲出來面對。

國民黨今日召開「民進黨要調查張善政、高虹安，陳吉仲再爆抄襲事證！國科會、交通部還不調查？」記者會。文傳會主委洪孟楷要求陳吉仲出來面對，包含面對這兩篇抄襲氣象局的研究計畫？是否逃避可恥且沒用！面對抄襲自己學生論文，是否誠信比主委重要？一樣標準檢視，不要看顏色辦案。

洪孟楷表示，最討厭民進黨的雙重標準，既然陳吉仲用這樣標準檢視張善政擔任計畫主持人時的研究計畫，我們也檢視陳吉仲過去擔任計畫主持人的研究計畫。經比對，發現陳吉仲有兩篇由交通部氣象局委託的研究計畫，有高度比例的重複，甚至與指導過的學生論文內容重疊，他要求交通部應該儘快進行調查。





台北市議員徐巧芯形容陳吉仲是「理財達人」，其執筆的研究案《中長期定量降水估計技術之研發與應用》，是2008年由交通部氣象局資助2,547,000元，以民進黨標準而言，這篇就是「新瓶裝舊酒」，抄襲比例達87%，陳吉仲再次「一魚兩吃」，拿過去著作填充新研究計畫內容。

陳吉仲「恥度超越陳明通」，徐巧芯再舉出，人家幫學生抄論文，陳吉仲抄學生論文？同樣是2008年由交通部氣象局資助金額 2,893,000元的研究案《台灣與東亞地區之月、季定量降水估計技術研發與應用》，抄襲自己擔任指導教授的學生碩論《桃竹苗地區水資源經濟模型之建立與應用》、抄襲比例高達88.9%。她表示，陳吉仲擔任教授後指導學生論文後，內容變成老師的研究計畫，這根本比陳明通還誇張。

徐巧芯也表示，陳吉仲最近很愛告人，但不要只敢以自訴方式告人，卻不敢讓農委會、交通部氣象局去查你的案子，用官官相護的方式來掩護。國民黨是以民進黨談論張善政及高虹安抄襲的標準來檢驗陳吉仲，再此標準之下，陳吉仲抄襲更嚴重，農委會居然直接說不查，「查別人案子很積極，但同樣標準之下檢驗時，民進黨政府查自己案子就不動了」，這是最令人無法接受的！「要告來告」但比對之後的抄襲部分是逃不掉的，不要用爛訴方式製造寒禪效應，讓大家不敢繼續挖下去。

桃園市議員候選人謝克洋則表示，除了兩篇由氣象局資助的研究計畫之外，另有兩篇科技部資助的研究計畫，包括《台灣及東亞鄰近地區氣候變遷下對農業災害損失及空氣污染之社會成本評估》、《研析臺灣農業生態系服務最佳化策略》，以及農委會資助的《農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估》，陳吉仲皆擔任計畫主持人或研究人員，但涉及抄襲的情結嚴重。共計五篇由政府相關單位資助的研究計畫，總經費達770萬元，要求陳吉仲將錢還給人民。

謝克洋質疑，陳吉仲說有引註？但抄學生碩士論文都沒引註，是不是怕丟臉？陳吉仲說他只抄模型？但被揭露他連「文獻回顧」都抄！陳吉仲曾迴避自己並非計畫主持人？但被揭發他就是「計畫主持人」或「聯合計畫主持人」！謝克洋表示，如果因為陳吉仲是農委會主委，所以農委會不敢查，就請國科會、交通部進行調查！他強調，陳吉仲研究計畫抄襲的受害人高達32人，呼籲交通部及國科會勿枉勿縱，更要求陳吉仲說清楚到底有沒有抄襲？

洪孟楷再次強調，陳吉仲必須受到相同的標準來檢視，而研究計畫與學生論文內容、其他期刊加總有高達八成以上的重疊，陳吉中是如何寫出這些計畫？令人質疑這不是陳吉仲寫的嗎？他表示，國民黨號召全民一人一信，檢舉陳吉仲，只要在國民黨官方臉書下載檢舉書，簽名後發給交通部政風處投訴信箱，要求交通部出面說明。

