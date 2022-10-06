向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題





▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新竹市長林智堅的台大國發所論文被校方認定抄襲，但在台大學倫會宣布前，林智堅的指導教授、國安局長陳明通三度發聲背書，反讓另位學生余正煌受到質疑。但今（6日）在立委要求下，陳明通仍未向余正煌道歉，表示陳局長不回答陳教授的問題，但相關案件正在司法程序中，為尊重相關程序的進行，他沒有進一步的評論。

馬文君6日在立法院外交國防委員會質詢陳明通，在質詢尾聲，馬文君向陳呼籲，你除了是國安局長以外，還曾是教授，余正煌是你的學生，你要不要對他說一個抱歉？陳明通說，「我陳局長不回答陳教授的問題...。」陳話未說完，就遭馬打斷。

馬文君再說，就這結果來說，你三次為林智堅說明、澄清，你傷害的是另外一個學生，也是國安體系人員，如果他受到這樣的委屈，你要不要說聲對不起？

陳明通回應，陳局長不回答陳教授的問題，但陳教授已經於日前在律師陪同下，向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公正的相關證明文件，供調查小組參考。

陳明通說，現在相關案件正分由教育部的訴願會處理，還有司法程序當中，為尊重相關程序的進行，「我沒有進一步的評論」。值得一提的是，陳明通似乎事前已擬好稿子，講述這段話時，是邊看發言台桌面邊回答。