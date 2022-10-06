　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新竹市長林智堅的台大國發所論文被校方認定抄襲，但在台大學倫會宣布前，林智堅的指導教授、國安局長陳明通三度發聲背書，反讓另位學生余正煌受到質疑。但今（6日）在立委要求下，陳明通仍未向余正煌道歉，表示陳局長不回答陳教授的問題，但相關案件正在司法程序中，為尊重相關程序的進行，他沒有進一步的評論。

馬文君6日在立法院外交國防委員會質詢陳明通，在質詢尾聲，馬文君向陳呼籲，你除了是國安局長以外，還曾是教授，余正煌是你的學生，你要不要對他說一個抱歉？陳明通說，「我陳局長不回答陳教授的問題...。」陳話未說完，就遭馬打斷。

馬文君再說，就這結果來說，你三次為林智堅說明、澄清，你傷害的是另外一個學生，也是國安體系人員，如果他受到這樣的委屈，你要不要說聲對不起？

陳明通回應，陳局長不回答陳教授的問題，但陳教授已經於日前在律師陪同下，向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公正的相關證明文件，供調查小組參考。

陳明通說，現在相關案件正分由教育部的訴願會處理，還有司法程序當中，為尊重相關程序的進行，「我沒有進一步的評論」。值得一提的是，陳明通似乎事前已擬好稿子，講述這段話時，是邊看發言台桌面邊回答。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
U23／中華隊正選名單出爐　14位職棒球員助陣
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

桃園人又吃得到！添好運重回桃園地區　預計進駐火車站前商圈

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

政治熱門新聞

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

周玉蔻沉默9天臉書發文了　一句話讓粉絲嗨翻

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

同黨正妹永康桂綸鎂是募款大敵　支持者：敵不過美色

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

蔡英文「巨型讀稿機」曝光！

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

更多熱門

相關新聞

查到了？陳明通：泰國監視器都華為的

查到了？陳明通：泰國監視器都華為的

國安局長陳明通7月初出訪泰國的行蹤在社群媒體遭披露，連入境海關掃臉照都有；此外，9月下旬前政戰局長簡士偉在今年8月赴美國夏威夷檀香山考察行程，也遭中方媒體揭露。對此，陳明通今（6日）強調，國安局會努力反制，「這種事情不可能再發生，也不可以再發生」。至於檀香山一事，政戰局長楊安則透露，主要是前置作業就已經洩露出去。

快訊／陳明通現身立法院　沉默避談林智堅論文、泰國行曝光等爭議

快訊／陳明通現身立法院　沉默避談林智堅論文、泰國行曝光等爭議

113頁佔6頁哪來8成　高虹安：數學算一下

113頁佔6頁哪來8成　高虹安：數學算一下

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

資策會比對高虹安論文二次　執行長：疑侵犯著作權擬提告

資策會比對高虹安論文二次　執行長：疑侵犯著作權擬提告

關鍵字：

陳明通馬文君林智堅余正煌論文台大

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面